Nového ředitele nebo ředitelku hledá kraj pro Nemocnici ve Znojmě. Vyplývá to z inzerátu, který zveřejnili úředníci v pátek 12. ledna na úřední desce. Dosavadní ředitel Martin Pavlík povede servisní organizaci pro krajem zřizované nemocnice.

Ředitel znojemské nemocnice Martin Pavlík. | Foto: Nemocnice Znojmo

Deník o plánech již dříve informoval. Ještě na konci listopadu loňského roku ředitel Pavlík sdělil, že zatím Nemocnici Znojmo neopouští.

Plány nepotvrdil ani nevyvrátil. „Stále nesu plnou odpovědnost za řízení i chod Nemocnice Znojmo, jak vyplývá z mého jmenování do funkce zřizovatelem. Co se týče Jihomoravské zdravotní považuji za předčasné cokoliv komentovat, a to minimálně do rozhodnutí zastupitelů Jihomoravského kraje,“ podotkl tehdy Pavlík.

Aktuální vyjádření Deníku Nemocnice Znojmo neposkytla s tím, že vše je v režii kraje jako zřizovatele.

Ve Znojmě končí Martin Pavlík k poslednímu lednu, nemocnici prozatím povede bývalý ředitel Miroslav Kavka. Pavlík působil ve Znojmě od roku 2019, předtím vedl brněnskou nemocnici U svaté Anny. V posledních senátorských volbách se ucházel o hlasy voličů za hnutí ANO.

Zájemci o post ředitele znojemské nemocnice se mohou hlásit do 2. února. Vítaná je praxe na vedoucí pozici ve zdravotnickém zařízení. Uchazeč předloží svou koncepci organizace a řízení nemocnice.

