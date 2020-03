/FOTOGALERIE, VIDEO/ Táhlým kopcem od rybníčku před zámkem na boskovštejnské návsi si zvesela vykračují čarodějnice, piráti, strašáci, babka, cikánka či vězeň. Kolem pobíhají děti nastrojené za indiány, piráty nebo včelku Máju. Fouká studený vítr a občas ukápne trocha deště, ale masopustní maškary se dobře baví. Zrovna obklíčily projíždějící auto a popichují se s řidičem, zjevně se dobře znají.

Boskovštejnský masopust. | Video: Martin Moštěk

U jednoho z domů u silnice se otevírají vrata a domácí vycházejí s lahví a sklenkami, aby se maškary zahřály. Ozve se harmonika a masky berou hostitele hned na chodníku do kola. „Na masopustech hrajeme už asi patnáct let, bývá to vždycky tak pět víkendů po sobě. Muzika nás baví, takže si to užijeme, i když se někdy dost nachodíme. Ale dá se to zvládnout, pokud člověka zrovna nesklátí nějaká chřipka,“ říká po chvíli, když průvod stoupá dál do kopce, Pavel Kremlička z rodinné kapely ze Zvěrkovic.