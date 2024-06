/VIDEO/ Novou sezonu má před sebou Mašovický lom nedaleko Znojma. Stejně jako loni, přistoupí i letos jeho majitel Stanislav Kacetl k vybírání vstupného. Opatření podle něj prospělo kvalitě vody. Místo láká nejen plavce. Vybral si ho pro jeden z unikátních koncertů opětovně Hudební festival Znojmo a oslovilo i filmaře.

Mašovický lom nedaleko Znojmo láká ke koupání. Také letos lidé za návštěvu v sezoně zaplatí. | Video: Veronika Pokorná

Podle Stanislava Kacetla lidí po zpoplatnění v lomu viditelně ubylo. „Voda je čistá, hygiena ji kontroluje. Ubylo také různých večírků, které lidé u lomu pořádali,“ zmínil Kacetl.

Poplatek lidé platí už od 1. června a bude tomu tak přes celou koupací sezonu až do poloviny září, a to od devíti ráno do sedmi večer. Za hodinu zaplatí návštěvník pětačtyřicet korun, za tři hodiny pětašedesát a celodenní vstup je za pětaosmdesát. Děti neplatí.

Řidiči mají počítat s placením za parkování. Zakázaný je vstup se psy i rozdělávání ohňů. Veškeré informace jsou na webu lomu Mašovice.

Filmaři i hudebníci

Kouzelné místo si vyhlédli filmaři. „Začátkem července bude v lomu natáčet Česká televize. A také letos se zde uskuteční koncert letního festivalu,“ zmínil Kacetl.

Loni poprvé do Mašovického lomu zavítal Hudební festival Znojmo a svým koncertem na vodě. „Přímo na hladině vody zahraje opět Czech Ensemble Baroque. Tématem vystoupení bude vítězství nad vodou jako přírodním živlem. Tentokrát se na hladině rozezní orchestrální suita Vodní hudba německého barokního skladatele Georga Philippa Telemanna,“ pozvali organizátoři festivalu. Kompletní program je k nalezení ZDE.

Unikát v Podyjí. Kromě pony z Exmooru se v národním parku pasou i pratuři

Chráněné území lomu, které bylo vyhlášeno v roce 2013, je součástí soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. V kamenolomu byla těžba ukončena v roce 1999. Místo je vyhledávané potápěči, hloubka vody dosahuje zhruba deseti metrů.