Další s posezením v restauraci počítali a nesou si své tácy s vyčekanou objednávkou. Fronta stojí i na službu, kdy řidiči aut dostanou vybraný pokrm přímo do okénka vozu. Rodina platí nějakých sedm stovek nebo více, v závislosti na schopnostech jedlíků a stáří dětí.

Šestý den od otevření lidé čekají na své jídlo uvnitř restaurace půl hodiny. Místy už atmosféra houstne. „Objednávka číslo 47,“ volá obsluha směrem k zákazníkům.

Šťastlivci, kterým jídlo patří, se hrnou pro svou večeři. „A co tahle 46,“ mručí nespokojeně jeden z čekajících hochů. Schytává ale spršku nervózních komentářů od další ze zákazníků. „Když ti vadí čekat, tak sem nechoď,“ dostává se mu reakce od hostů.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Jinak jsou lidé ale poměrně trpěliví. „Zvládají to vcelku dobře vzhledem ke spoustě lidí, s nějakým čekáním musíme počítat, to je jasné. První den to stíhali rychleji, ale zřejmě byli v práci všichni nebo přijely nějaké posily z okolních poboček, třeba z Brna. Ale nevím, to jenom odhaduji. První den ale bývá takový zátěžový a náročný, to se nenechává náhodě,“ nechává se slyšet třeba Radek Dolejší.

Další rodina s malými dětmi hlásí, že dorazily na večeři už podruhé. „Dětem tady moc chutná,“ usmívá se mladá žena.