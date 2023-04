Zpráva o smrti jednoho z trojice oblíbených večerníčkových medvědů zasáhla celou republiku. Matěj zemřel ve spánku. Svěřenci Václava Chaloupka hráli hlavní roli v sérii nazvané Méďové. A později, s jinými medvědi, natočil známý režisér dětských pořadů cyklus nazvaný Méďové na cestách. A jeden díl byl věnovaný Podyjí.

Méďové na cestách. Ukázka z dílu natočeného v Podyjí. | Video: se souhlasem České televize

Václav Chaloupek a dvojice medvědů Martin a Agáta natáčeli v Národním parku Podyjí na Znojemsku na sklonku roku 2013. „Martin se narodil jako první. Je větší, nikdy to ale nezneužívá, je to gentleman každým coulem, i když jsou situace, kdy si dovede svoje vybojovat. Je uvážlivý, zvídavý, snaží se všechno vědět, rád leze na stromy a je to velký vtipálek. Agáta zase spoléhá na svůj šarm a nenápadnost, s níž se dostane všude a často jako první,“ popsal tehdy autor seriálu Chaloupek.

Medvíďata se v seriálu vydala na cestu po turisticky atraktivních lokalitách, památkách a přírodních rezervacích. Ve snímku se objeví známý znojemský kostel svatého Mikuláše nebo třeba šobeská lávka, ale míst bylo přirozeně mnohem víc. Kromě Podyjí se medvíďata procházela a před bedlivým zrakem svého vychovatele marně skrývala vylomeniny třeba na Pálavě. Vzniklo více než čtyřicet dílů této série.

Martin s Agátou byli nástupci trojice medvědů, která se proslavila na televizních obrazovkách roku 2001. Po kariéře před kamerou našli večerníčkoví medvědi domov v Berouně. Dnes už zbývá jen Kuba. Vojta uhynul na jaře roku 2016, Matěj v úterý 18. dubna.