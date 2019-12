Na opravy a investice dá Znojmo v příštím roce čtvrt miliardy korun. „Pokud pomineme pokračující rekonstrukci staré školy v Louckém klášteře, pak mezi největší akce příštího roku patří revitalizace ulic Horní Česká a Malá Michalská, vnitrobloku Dukelská a Sokolovská či vybudování chodníku a dešťové kanalizace v Načeraticích,“ uvedla mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Nejde však o konečnou výši investic v roce 2020. „Navíc počítáme s tím, že v průběhu roku do rozpočtu formou rozpočtového opatření zařadíme výstavbu krytého bazénu v předpokládané hodnotě 200 až 250 milionů korun. Objem investic tak dosáhne absolutního rekordu,“ doplnil starosta Jan Grois.

Z takové zprávy mají radost především lidé, kteří si rádi a často chodí rekreačně zaplavat. „Je jen škoda, že se nepodařilo zrekonstruovat městské lázně a udělat přístavbu na starých venkovních bazénech. Je tedy super, že bude krytý plavecký bazén v Louce,“ reagoval na zprávy z radnice obyvatel města Jaroslav Dvořák.



Dalších devět projektů v celkové výši šest milionů se ve Znojmě a jeho městských částech bude stavět díky dalšímu ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Znojmo. „Vybudujeme například venkovní lezeckou stěnu u haly F. J. Curie nebo víceúčelové hřiště v Kasárnách,“ dodala Pastrňáková.



Moravský Krumlov má s investicemi na příští rok jasno. Připraví výstavní prostory pro Epopej. „Na to půjde téměř padesát milionů korun. Je to pro město klíčová událost roku 2020 a já věřím, že výstavu otevřeme nejpozději v létě,“ řekl první muž města Tomáš Třetina.



Opravovat se bude také jižní křídlo krumlovského zámku včetně věže. „Počítáme s částkou 143 milion korun. Do věže se několik staletí neinvestovalo a opravy jsou nezbytné. Důležité jsou i opravy hřiště Na Střelnici,“ dodal Třetina.



Opravoval a stavět se bude v Miroslavi, ale také třeba v Hrušovanech nad Jevišovkou. „Více než dvacet milionů korun půjde na dokončení autobusového terminálu, obdobnou sumu dáme do zasíťování inženýrských sítí v další části ulice Severní,“ naznačil starosta Hrušovan Miroslav Miloš.