Šéf znojemských strážníků Petr Hladký končí. Na funkci ve středu rezignoval

Z osobních důvodů rezignoval na svou funkci ředitel Městské policie Znojmo Petr Hladký. Stalo se tak ve středu 31. května. Současně byla rozvázaná smlouva o pracovním poměru. Informoval o tom mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík. Jak upozornil, město musí vzniklou situaci řešit. „Musíme připravit a vypsat výběrové řízení. Vezme si to nějaký čas, předpokládáme že nový ředitel by mohl být známý do třech měsíců,“ sdělil Kovařík.

Petr Hladký, ředitel Městské policie Znojmo. | Foto: Se souhlasem Petra Hladkého