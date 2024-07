Bořivoj Švéda vedl Městské kulturní středisko v Moravském Krumlově patnáct let.

Ilona Pergrová dnes 07:50

V polovině prázdnin končí na postu ředitele Městského kulturního střediska v Moravském Krumlově Bořivoj Švéda. Příspěvkovou organizaci vedl patnáct let. Město hledá jeho nástupce, do funkce by měl nový ředitel nebo ředitelka nastoupit od 1. září.