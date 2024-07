Ilona Pergrová dnes 07:50

V polovině prázdnin končí na postu ředitele Městského kulturního střediska v Moravském Krumlově Bořivoj Švéda. Příspěvkovou organizaci vedl patnáct let. Město hledá jeho nástupce, do funkce by měl nový ředitel nebo ředitelka nastoupit od 1. září. Přihlášky do výběrového řízení mohli zájemci podávat do minulého týdne.