Architekt, který tehdy s řešením přišel, nabídl přikrýt bazénovou plochu a město by získalo další sportovní halu i s šatnami a toaletami. „ Hal pro sport je málo, večer bývají všechny obsazené,“ připomněl Kacetl a uvažoval nad tím, že by bylo možné nabídnout případnému soukromému provozovateli i saunu formou pachtu.

Sportovní hala je ostatně jedna z možností, kterou anketa lidem nabízí. Volit mohou ale například tržnici, zábavní centrum nebo třeba wellnes. Radnice chce dotazník zaměřit i na získání povědomosti o spokojenosti návštěvníků s novým krytým bazénem v Louce. Je dostupný na webových stránkách informačního systému Munipolis „Odkaz na dotazník je k nalezení také na webu a sociálních sítích města. Anketa potrvá do 23. prosince,“ informoval mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Město se hodlá inspirovat nápady obyvatel města, které dá do souladu s možnostmi, které vzejdou z odborného posudku. „Pro nás je důležité udržet charakter budovy a najít pro ni smysluplné využití, aby v budoucnu sloužila co nejširší skupině obyvatel. Máme vytipovaných několik možností a uvidíme, co budou preferovat samotní občané. Rozhodující ale bude posudek, který ukáže, co je a co není reálné,“ doplnila místostarostka Petra Svedíková Vávrová.

Zmíněný posudek bude výsledkem zaměřování, které právě provádějí odborníci metodou laserového 3D skenování. „Umožní to vypracovat detailní dokumentaci stávajícího stavu lázní. Město současně vyhodnocuje technický stav budov a prověřuje statiku,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Kovařík.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Podle Jiřího Kacetla je ale příprava jakéhokoli projektu časově náročná. „Pokud by se vedení města přiklonilo k variantě sportovní hlavy, mohlo by to být přechodné řešení, řekněme na deset let. Na tu dobu by získalo čas najít investora pro nákladnější projekt třeba s jiným účelem,“ uvažoval Kacetl a upozornil na předvolební boj o hlasy voličů. Tehdy mělo uskupení Znojmáci lázně hned ve druhém bodě volebního programu.

Provoz lázní skončil po téměř šedesáti letech na konci června letošního roku. Na přelomu srpna a září město otevřelo nový krytý bazén v Louce.