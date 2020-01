Do lesíka se vrátí hudba. Venkovní pódium znojemská radnice do léta opraví

Do léta plánují představitelé Znojma opravit venkovní podium na prostranství v horní části Městského lesíka. Do lesoparku nedaleko nemocnice by se tak mohla vrátit příležitostná kulturní vystoupení.

Současný stav pódia v lesíku a jeho okolí. | Foto: Deník / Martin Moštěk