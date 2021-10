Prostor na návrší Kozího hrádku je cenným navštěvovaným biotopem. Projekt obnovy se mimo jiné zabývá i hospodařením s dešťovou vodou, zlepšením vodního režimu území či erozí. „Kozák býval pěkný do doby, než zde vykáceli šeříky. Revitalizaci si jednoznačně zaslouží. Rozhodně bych přivítala další výsadby, aby zde přibylo stínu,“ navrhla například Mikulovanka Martina Šiborová.

Vyčlenit na to chce okolo třinácti milionů korun. Čtyři miliony získali Mikulovští darem od nadace Blížksobě. „Jde o dlouhodobě plánovaný projet. Práce chceme zahájit během jara či léta příštího roku. Hotovo by mohlo být před létem 2023,“ datoval mluvčí Dominik Ryšánek.

Jeho úlohou bylo již od patnáctého století chránit obyvatele města a kontrolovat důležitou obchodní cestu z Vídně do Brna. Nyní se vedení Mikulova na Břeclavsku rozhodlo okolí dělostřelecké tvrze Kozího hrádku obnovit.

