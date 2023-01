Opozičním politikům vadí i to, že Svoboda má podle smlouvy na odstupné nárok v každém případě. „Nejvíce zarážející je, že odstupné bude vyplaceno, i když bude jednatel odvolán například pro vážná pochybení. Tak velkorysou smlouvu snad nemají ani manažeři ČEZ, kteří na rozdíl od pana Svobody mají pro danou funkci vzdělání. Tyto peníze půjdou z příjmů Znojemské tepelné společnosti, tedy i z peněz občanů, kteří od ní odebírají teplo,“ je přesvědčený křesťanský demokrat Jajtner, patřící do koalice SPOLU.

Znojemští opoziční zastupitelé kritizovali nedávno už jen samotnou placenou funkci jednatele tepelné společnosti, kterým zvolilo nové vedení radnice a současně valná hromada právě Svobodu z koaliční SPD. Dříve ji totiž vykonával představitel města zdarma. Deník o tom již dříve podrobně informoval. Měsíční plat někdejšího úspěšného olympionika v plavání Květoslava Svobody činí čtyřicet tisíc korun, přičemž na chodu společnosti se podílí i placený ředitel.

Snižme lidem zálohy na energie, svolává znojemská opozice zastupitele

Vedení radnice prostřednictvím svého mluvčího opodstatnilo tento krok potřebou napravit chyby předchozího vedení a špatným stavem organizace. „Vedení města je toho názoru, že je třeba tepelnou společnost stabilizovat a modernizovat, aby fungovala efektivněji a nabízela klientům nejlepší služby za co nejpříznivější ceny. To vyžaduje plné nasazení jednatele a personální posílení výkonného týmu. Nový jednatel právě z toho důvodu najal do funkce provozního ředitele Luboše Havlíka, který se v oboru pohybuje patnáct let,“ zdůvodnil před časem mluvčí radnice Pavel Kovařík.

Kritikům také vadí, že do odstupného se započítávají i mimořádné odměny. „A to v dvojnásobné výši. Takže výsledná částka může dosahovat i několika miliónů korun, neboť jste ji ve smlouvě nijak nezastropovali,“ apeluje Jajtner na vedení města a vyzývá k nápravě.

Podle opozice se jedná o podezřelé chování vedení města a jeho prověření zadala právníkům. Nevoli budí i dřívější exekuce Květoslava Svobody, na niž upozorňovali někteří i na posledním zasedání zastupitelů. „Všechny závazky mám srovnané, do problémů jsem se dostal nikoli vlastní vinou,“ reagoval Svoboda.

Házení viny na předchůdce je alibismus. Tepelná byla v zisku, ohrazuje se Grois

Vedení radnice na dotaz Deníku odpovědělo, že smlouvu s novým jednatelem Květoslavem Svobodou uzavřela Znojemská tepelná společnost prvního prosince loňského roku a připravilo ji právní oddělení úřadu.

„Použitím nesprávného vzoru a písařskou chybou došlo bohužel k záměně standardního dvouměsíčního odstupného za dvouleté. Tato písařská chyba již byla opravena a pracovní smlouva nyní obsahuje standardní běžné odstupné ve výši obvyklého odchodného. Příprava a podpis smlouvy byly vedeny dobrou vírou. Znojemské tepelné společnosti tímto nevznikly žádné dodatečné náklady ani škody,“ informoval v úterý odpoledne mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Podle právníků v pořádku

Podle odborníků je garance odstupného ve smlouvě běžnou praxí. „Jedná se o běžný postup, u jednatelů společností se odstupné sjednává individuální dohodou ve smlouvě o výkonu práce nebo v dodatcích pracovní smlouvy,“ sdělil na dotaz Deníku Bořivoj Šubrt, předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

Kauza Znojemské tepelné souvisí s poukazováním opozice na vysoké zálohy obyvatel za energie. Bude také hlavním bodem mimořádného jednání zastupitelů, o jehož svolání opozice požádala starostku města. Pro jeho konání získala potřebnou většinu zastupitelů. Jednání se uskuteční v úterý 7. února v jednu hodinu odpoledne ve znojemském Centru Louka.