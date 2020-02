Okamžitou rezignaci na funkci ředitele Správy majetku očekávala například bývalá starostka města Eliška Nohavicová. „Tento fakt jsme kritizovali už na prosincovém zastupitelstvu. Je to velmi nestandardní situace a myslím si, že jsme byli asi jediné město v republice, které tuto situaci aktuálně mělo. Starosta tak bral dva platy a ještě nechal schválit roční odměny,“ uvedla Nohavicová.

Jak doplnila, roční odměnu ještě akceptuje. „To se dá pochopit, ale brát i nadále po nástupu do funkce starosty dvojí plat v plné výši, to není běžné. Proto jsme na tento fakt poukazovali i kvůli tomu, že v prosinci ještě nové vedení města nemělo představu, kdy bude funkce ředitele Správy majetku města obsazena. V té době rada města ani neschválila vypsání výběrového řízení na tuto pozici,“ dodala.

Se souběhem funkcí nesouhlasil ani bývalý místostarosta, zastupitel Petr Augusta. „Pan starosta si požádal o odměnu, která podle mého názoru byla neoprávněná vzhledem k výsledkům práce Správy majetku,“ naznačil Augusta.

Souběh funkcí vnímá jako nemorální. „Zákony to nezakazují, ale myslím si, že je to vysoce nemorální. Miroslav je malé městečko, kde si každý vidíme do talířů a je to nehorázné. To, že pak starosta dal část platu na charitu mi připadá alibistické,“ dodal zastupitel.

Starosta Plechatý se kritice diví. „Pokud nemám nového ředitele, který by správu řídil, kdo by podepisoval dokumenty? Kdo by ukončil hospodářský rok? Kdo by vydával stanoviska k vodoprávním a stavebním řízení? To je přece nesmysl. To nejde,“ reagoval první muž Miroslavi.

Starosta zdůraznil, že část svého platu dal na charitu. „Jeden pat v plné výši jsem dal na katolický evangelický kostel. Bylo to třicet tisíc korun. Další částku z druhého platu chci věnovat na novou sochu architekta Krbálka. Ta původní je totiž z pískovce a je nekvalitní. Nová bronzová socha, která by měla stát kolem tří set tisíc korun, by mohla vzniknout částečně z příspěvku města a částečně ze sponzorských darů,“ naznačil starosta Plechatý.

Jenže k odevzdání platu starostu vyzvala opozice. „Konkrétně to byl Michal Kučera,“ naznačila Nohavicová.

Novým ředitelem Správy majetku města Miroslavi je od 1. února Vlastimil Suchánek. Do funkce jej jmenovala rada města.