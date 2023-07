Zámecká věž s novou střechou vítá turisty v Miroslavi. Úspěšné opravy si všimla veřejnost i porota soutěže O nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Ocenění převzal v těchto dnech starosta města Martin Plechatý v brněnské vile Löw-Beer.

Miroslavský zámek získal druhé místo v kategorii Velké stavby a Cenu veřejnosti v soutěži O nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. | Foto: se souhlasem města

Přebíral cenu za druhé místo v kategorii Velké stavby a Cenu veřejnosti, ve které získali 2 750 hlasů. „O vítězi v kategorii Velké stavby rozhodovala odborná porota, která našemu zámku udělila čtrnáct hlasů, stejný počet, který získal vítěz této kategorie - Zámek Kuřim. Prvenství i v této kategorii nám uniklo jen těsně,“ sdělila v tiskové zprávě Kamila Kolesová, která je referentkou odboru investic a regionálního rozvoje Městského úřadu Miroslav.

Za pomyslnou sladkou tečka na závěr označil převzetí ceny Martin Plechatý. „Ocenění, je zásluha spousty lidí. V první řadě bych chtěl poděkovat jedenácti zastupitelům, kteří se v březnu roku 2021 nebáli a hlasovali pro opravu věže. Stáli jsme tehdy před těžkým rozhodnutím. Oprava byla finančně náročná a my v době rozhodování neměli žádnou jistotu dotační pomoci. Na druhou stranu, dle odborných posudků bylo jasné, že stav věže je dlouhodobě neúnosný a my musíme konat. Děkuji jim za to, že si mě vyslechli, že se mnou dlouho debatovali, a že na mé doporučení nakonec dali a díky jejich hlasům se mohla oprava uskutečnit,“ vzkázal starosta Miroslavi.

Poděkoval také Lukáši Kružíkovi ze společnosti Život památkám. „Pro miroslavský zámek se nadchl a po celou dobu za něj bojoval na všech frontách. V neposlední řadě můj dík míří ke zhotoviteli celé akce, firmě HB Delta, která odvedla opravdu precizní práci a nová střecha věže se díky nim bude nad Miroslaví tyčit další stovky let," vyzdvihl provedení prací Plechatý.

Zdroj: Youtube

Celková oprava vyšla na více než dvanáct milionů korun. Město získalo dotaci jeden milion korun od Jihomoravského kraje a 700 tisíc korun z Ministerstva kultury. „Druhou zmíněnou dotací se nám navíc se zámkem podařilo dostat do programu záchrany architektonického dědictví, což s sebou každý rok přináší další finanční výpomoc. Úspěch v soutěži je mimo jiné také doprovázený peněžní odměnou, celkově jsme za obě umístění získali 160 tisíc korun,“ vyčíslila Kolesová.

V roce 2015 otevřeli v Miroslavi opravené jihovýchodní křídlo zámku. Tehdy po letech marných snah zaznamenali první úspěch s dotací ve výši jednadvacet milionů korun. Miroslavský zámek patří podle znojemského památkáře Jana Kozdase k zajímavým objektům už svou nezvyklou původní podobou. „Od většiny hradů a tvrzí v regionu se zámek liší tím, že býval původně vodní tvrzí, kterou chránil zejména umělý, vykopaný vodní příkop. Lze říci, že tento goticko-renesanční objekt patří na Znojemsku k těm prvořadým, pokud jde o jejich historickou hodnotu," řekl tehdy památkář.