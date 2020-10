„Půjde o rekonstrukci věže zámku včetně krovů spolu se zařazením obnovy věže zámku do Programu záchrany architektonického dědictví ČR pro rok 2021,“ sdělil starsta města Martin Plehatý.

Představitelé Miroslavi chtějí na opravy získat dotaci ve výši padesáti procent z celkových vynaložených nákladů. „Na posledním zastupitelstvu jsme tyto návrhy schválili a žádost o dotaci jsme obratem podali, dodal starosta.

Město počítá s postupnou opravou věže a krovů v následujících letech. „Nutné je ale získat jak dotaci z Jihomoravského kraje, tak i z Ministerstva kultury. Počítáme samozřejmě i s vlastními finančními zdroji města,“ nastínil Plechatý.

Pro příští rok radnice plánuje vypracování projektu na opravu severozápadního křídla zámku.

K zámku má velmi osobní vztah například Anna Počarovská z Miroslavi. „Je jen dobře že radnice pokračuje v opravách našeho krásného zámku. Pokud vím, tak krovy jsou opravdu ve špatné stavu. Je také dobře, že se městu daří získávat na opravy dotace. Bez nich bychom zámek asi neměli v takové stavu, v jakém je dnes,“ řekla Počarovská, která v renesanční části zámku má dlouhodobou expozici obrazů z puzzle skládaček. „Pro turisty je určitě zajímavější spodní gotická část zámku, ale mám jej ráda celý. Máme celkem štěstí, že není tak veliký. To je určitá výhoda. Pečovat veliký zámek je sližtejší a město by na to prostě nemělo,“ dodal Počarovská.

O ZÁMKU



Miroslavský zámek, který byl podle pověsti vybudován roku 912 původně jako vodní tvrz na malé skále uprostřed bažin, už toho mnohé zažil. Od počátku 90. let je zámek majetkem města. Poslední velká rekonstrukce jihovýchodního křídla probíhala v letech 2014 – 2015, kdy se podařilo opravit větší třetinu zámku a poté byl zpřístupněn veřejnosti.



Dle informací, získaných od pana Lukáše Kružíka ze společnosti Život památkám o.p.s., projekt postupné obnovy věže zámku zahrnuje opravu mansardové konstrukce krovu datovanou do poloviny 18. stol. formou náhrad nebo protéz lokálně poškozených prvků.