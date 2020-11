Oznámili to v pondělí představitelé městyse a Nadace Partnerství, která výsadbu aleje v Šatově podpořila. „S ohledem na přísná hygienická opatřením jsme nuceni zrušit výsadbu Aleje svobody v Šatově s účastí dobrovolníků. Stromy, na jejichž výsadbu jste přispěli vysadí v původním termínu v sobotu 14. listopadu odborníci z Mendelovy univerzity a specializovaných firem ve spolupráci s Nadací Partnerství a městysem Šatov a partnery,“ oznámili.

Výsadbou vznikne alej v délce přes sedm set metrů. Do budoucna by se místo mohlo stát dějištěm přeshraničního setkávání lidí a vinařských akcí. „Je pro nás velkou radostí, že nám nadace pomůže navracet stromy do krajiny. Naše společná alej symbolicky propojí příhraniční sousedy v místě, kde expozice Železné opony připomíná skutečnou hodnotu svobody,“ uvedla už dříve pro server Nadace Partnerství starostka Šatova Lenka Stupková.

Výsadba k 31. výročí obnovené československé demokracie naváže na již vysazenou Alej stého výročí republiky, ale také na bývalé československé opevnění. „Výsadba také kopíruje část mezinárodní cyklostezky Železné opony: Eurovelo 13. Nové stromořadí tak symbolicky spojí českou a rakouskou stranu hranice,“ informoval server nadace.