Místo levice vítězí ANO. Znojmo má i poslance, Gabrhela nahradí nováček Štolpa

Znojmo - Volby do Sněmovny v celém regionu i všech jeho městech ovládlo hnutí ANO, vítězilo s výsledky nad republikovým průměrem. Nadprůměrný úspěch získala i SPD Tomia Okamury. Sociální demokraté a komunisté, kteří dlouhá léta v regionu udávali politický tón, počítají ztráty. Znojemský starosta Vlastimil Gabrhel se z pátého místa kandidátky sociální demokracie do Sněmovny nevrátil. Znojemsko bude v nové dolní komoře zastupovat městský radní za ANO David Štolpa.

Starosta Znojma a nyní už bývalý poslanec Vlastimil Gabrhel.Foto: MěÚ Znojmo

Nadprůměrného vítězství dosáhlo při volbách do Sněmovny na Znojemsku hnutí ANO, vyšší podporu měla mezi voliči i SPD Tomia Okamury. Oproti minulým volbám si polepšila i ODS. Sociální demokraté počítali ztráty. Někteří regionální lídři vyslovili obavy o budoucnost demokracie.

Vítězné hnutí oslovilo například některé mladé voliče. „Volila jsem podruhé a svůj hlas dala hnutí ANO, byl to lehký výběr,“ řekla čtyřiadvacetiletá Nikol Mandátová.

Okamurově SPD se podařilo zvednout i voliče, kteří dlouho k urnám nechodili. „U voleb jsem po osmi letech. Přišel jsem hlasovat, protože jsem nespokojený se situací a chci změnu. Proto jsem volil SPD,“ řekl třicátník, který po poledni hlasoval v okrsku v centru Znojma a nepřál si uvést své jméno.

Rozhodné vítězství ANO překvapilo i znojemského radního za vítězné hnutí, Davida Štolpu. „Výsledky odráží, co jsme v posledních měsících slyšeli v kontaktní kampani. Bral jsem to s rezervou, ale vidím, že lidé hlasovali tak, jak mluvili,“ řekl Štolpa, kterého podpora voličů pro vítěze voleb vynesla i do Sněmovny.

Naopak ztráty počítají sociální demokraté, kteří proti minulým volbám přišli o víc než polovinu podpory, přes deset procent se dostali jen ve Znojmě. Podle starosty a končícího poslance sociální demokracie Vlastimila Gabrhela je důležité, že Znojmo má dál poslance. „Blahopřeji vítězi voleb a mám upřímnou radost, že David Štolpa bude poslancem. Hnutí ANO zřejmě převezme kompletní zodpovědnost za to, jak se my všichni budeme mít. Výsledek také ukázal, že vítěz voleb zcela rozdělil společnost. Čekají nás tedy zajímavé časy. O budoucnost této země se ale na rozdíl od pana Kalouska nebojím,“ řekl starosta Gabrhel.

Další lídři obavy projevovali. „Výsledky demokratických stran přináší naprosté zklamání. Musím poblahopřát vítězi voleb, souhlasím ovšem s názorem předsedy Kalouska, že volby vyhráli dva agenti StB a extremisté. Při pohledu na výsledky u mě převládá především velký smutek a obavy,“ řekl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina, dvojka jihomoravské kandidátky TOP09.

Podobně mluvil okresní šéf lidovců Jiří Němec, soukromý zemědělec z Přeskačí. „Překvapilo mě, do jaké míry se přelily hlasy od demokratických stran k těm protestním. Jsem zklamán a mám obavy o budoucnost demokracie v téhle zemi,“ dodal Němec, čtyřka krajské kandidátky křesťanských demokratů.

Poslanec Štolpa o postupu do Sněmovny: Mám tři svoje témata

Znojmo – Po třech letech v komunální politice začne čtyřiatřicetiletý živnostník David Štolpa pracovat v Poslanecké sněmovně. Poslali ho tam voliči vítězného ANO.

Očekával jste zvolení?

Šel jsem do voleb s tím, že poslancem být chci, i když poslední průzkumy tomu nenasvědčovaly. O to víc chci poděkovat voličům za jejich podporu i za téměř dva tisíce preferenčních hlasů, které jsou pro mě velkým závazkem.

Už víte, čemu se ve Sněmovně chcete věnovat?

Pokud nedostanu jiné úkoly, chci se věnovat zejména dopravní infrastruktuře na Znojemsku, protože všichni víme, že obchvat Znojma potřebuje trvalou podporu na všech úrovních. Zajímá mě také cestovní ruch a podpora podnikání, zejména pokud jde o drobné živnostníky, a velmi mě zajímá i digitalizace státní správy, aby lidé a firmy mohli snadněji komunikovat s úřady.

Jste tři roky činný v komunální politice, cítíte se připravený na největší arénu, kterou česká politika má?

Vzhledem k tomu, že na to rozhodně nebudu sám, tak se toho nebojím.

Jako poslanec budete mimo jiné muset rozhodovat o tom, zda budou pánové Babiš a Faltýnek znovu vydáni k již zahájenému trestnímu stíhání. Jak se k tomu postavíte?

Během kampaně jsem o tom neměl čas přemýšlet. Předpokládám, že se přikloním k tomu, co bude požadovat pan předseda. Ne proto, že bych si nechával diktovat, ale proto, že předpokládám, že se bude chtít očistit a bude chtít, aby byl vydán.

Politologa Gregora zaujala zvláštnost výsledků: Převahu má protest

Znojmo – Politolog Miloš Gregor se ohlíží za výsledkem voleb a odhaduje možný vliv jejich výsledků na komunální volby v příštím roce.

Co výsledek voleb ukazuje na Znojemsku?

Znojemští voliči více volili protestní strany, které se vymezují zavedenému pořádku a politickému systému. Ukazuje k tomu výrazný nárůst SPD Tomio Okamury, která ve své kampani výrazně používala antiislámskou rétoriku a vymezovala se proti Evropské unii. To patrně budou i témta, na která slyšeli znojemští voliči.

Jak důležité je, aby region měl poslance?

Možná je to důležitější pro voliče než pro stranu a její fungování. Sněmovna není regionální komorou, nejde v ní o to, aby poslanci hájili zájmy regionu. Ve skutečnosti zastupují hlavně zájmy své strany. Poslanec samozřejmě může být výhodou při různých důležitých sporných otázkách, jako jsou dopravní obchvaty. Když nastane nějaké prodlení, může poslanec snáz apelovat na ministerstvo dopravy než místní zastupitel.

Promítnou se změny z těchto voleb do těch komunálních v příštím roce?

Těžko nyní odhadovat, ale jisté tendence vidět jsou. Například u hnutí ANO jsme už u krajských voleb viděli, že řada voličů je volí proto, že má ráda Andreje Babiše, a podle toho volí, ať už jde o jakékoliv volby. U stran, které nyní výrazně oslabily, komunistů a sociálních demokratů, mohou voliči znejistět. Na druhou stranu v komunálních volbách lidé kandidáty lepé znají a politické strany hrají menší roli.