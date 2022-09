Důvodem uzavření klubu je výpověď, kterou obdržel od vietnamských vlastníků nemovitosti. Klasickou nálevnu s jídelnou plánují nahradit asijským bistrem. „Mrzí mě, že se tam bude vařit kebab a nudle, do klubu jsem chodil tři roky, můj známý snad od dob totality. Byl to legendární podnik,“ krčil rameny Zbyněk Budný.

Jízdárnu chtějí Znojemští zvelebit. Za 100 milionů korun. Víme, co tam bude

Po pětadvaceti letech provozu také končí Restaurace U Kapra v bloku městských bytových domů na Horní České ulici. Rovněž ve správě Miroslava Hricka. „Končím s podnikáním úplně, z Horní České přestěhujeme s manželkou jen bazar, který tam rovněž provozujeme. Bude na ulici Rudoleckého. Hospodu U Kapra zavřeme ke konci října,“ uvedl Hricko.

Ve Znojmě končí tři restaurace.Zdroj: Deník/Tomáš MarekDůvodem rozhodnutí je podle něj tentokrát tlak z radnice. „Pořád se jim něco nelíbilo, prý tudy chtějí vést průchod do Horního parku. Možná si tu chce někdo otevřít hospodu sám. Došla nám ale s manželkou trpělivost a vypověděli jsme městu nájemní smlouvu,“ rezignoval hospodský.

Jeho výpověď z městských prostor potvrdila i vedoucí majetkového odboru radnice Alena Rybníčková. Na věc ale poukázala z jiného úhlu pohledu. „Plnili jsme jen svou povinnost jako správci městského majetku a upozorňovali provozovatele na černé stavby v podobě přístřešků a nástaveb. Žádali jsme jejich odstranění, aby užíval pouze to, co je předmětem smlouvy. Výsledkem jednání byla výpověď, kterou jsme od pana Hricka obdrželi k poslednímu říjnu,“ informovala Rybníčková.

Nyní se podle ní připravují správci majetku na převzetí prostor, které by měl provozovatel předat městu v původním stavu. „Poté je nabídneme do dalšího nájmu. Zamýšlená studie o přemostění objektu do Horního parku dalšímu podnikání nijak nebrání,“ zdůraznila Rybníčková.

Oheň na lodi a ranění přes palubu: na Vranově cvičili krajští záchranáři

Koncem října se nadobro uzavřou i dveře bistra a penzionu Chez Martine v Pražské ulici. Podle provozovatelky Martiny Špačkové je důvodem malá návštěvnost, kterou se jim po covidovém uzavření nepodařilo obnovit. „Během covidu nás podrželi naši příznivci, díky jim jsme přežili dodnes. Pak přišla válka, inflace a lidé přestali odebírat i obědy, dnes si každý rozmyslí rodinné výdaje. Ubytování bylo slabé i přes léto, cizinci k nám nepřijeli už třetí rok. Nepomohly žádné akce a ani přes hlavní sezónu se nám nepodařilo vytvořit si finanční polštář,“ uvedla Špačková.

Na oblíbený tatarák či koncert si tak příznivci restaurace mohou zajít už jen do konce října, poté znojemské bistro nadobro skončí také.