Stávající dřevěný stánek s občerstvením chtějí Znojemští zmodernizovat a vytvořit z něj hlavní záchytný bod náměstí. Kromě klasického vybavení uvnitř nabídne lidem i venkovní stupňovité schody k posezení. „Bude působit i jako světelný prvek v prostoru. A protože jsou z památkového hlediska jen malé možnosti na výsadbu, necháme jeden z platanů prorůst i středem stánku. Mám vizi, že v budoucnu by sloužil i k promítání filmů. Třeba Rozmarné léto by na plátně mohli lidé sledovat odkudkoliv zvenku,“ představoval si Grym.

Ke stávající výsadbě přibude patnáct platanů, které ale nezastíní víc, než první patro přilehlých domů. Současnou dlažbu přeskládají řemeslníci vhodnějším způsobem a ubude aut. Parkování pro obyvatele náměstí slibuje radnice zřídit i v přilehlých ulicích.

„V minulosti byla o každé parkovací místo doslova bitva. Ale mění se to a je vidět, že dnes už lidé vyžadují víc prostoru k relaxaci, namísto množství plecháčů,“ hodnotil architekt diskusi obyvatel při prezentaci. Oproti výhradám z minulosti vnímala asi padesátka přítomných změny pozitivně a projevila to i závěrečným potleskem.

Předtím ale necelou hodinu zasypávali autora prezentace otázkami. Zajímal je především počet parkovacích míst. „V horní části náměstí by bylo parkoviště zrušeno. Naopak parkoviště podél pošty a v dolní části náměstí by ve večerních hodinách bylo nově vyhrazené pouze pro držitele parkovacích karet. Navíc bychom pro rezidenty přidali parkovací místa v ulici Horní Česká. Celkem by tak pro rezidenty přibylo asi pětadvacet stání,“ ujišťoval starosta Znojma Jakub Malačka. Další možnosti nabízí i dvorní trakt v budově pošty, kterou město nedávno koupilo do svého vlastnictví.

Návrhy si prohlížel například Lukáš Ryšavý. „Je na čase s tím něco udělat. Náměstí nepůsobí přívětivě a je pravdou, že po páté hodině večer tam život utichne. Zdržují se tam maximálně nekalé živly, které tam mají na své nepravosti klid. Věřím, že když to bude živoucí prostor, stáhnou se jinam,“ přemítal muž.

Příznivci historie nepřijdou ani o dříve hojně diskutovanou repliku kašny, která na Horním náměstí stávala do roku 1850. „Koaliční dohoda uzavřená před rokem platí beze změny. Týká se i umístění obou vodních prvků, repliky historické kašny i novodobé Koruny Znojma,“ potvrdil historik a propagátor obnovy původních kašen ve Znojmě Jiří Kacetl. K vytvoření repliky ale přistoupí Znojemští až po dokončení obnovy náměstí. Místo je pro ni podle Kacetla vyhrazené.

Teď se bude architekt společně s vedením města snažit ještě zapracovat do návrhu připomínky obyvatel. Následovat má projektová dokumentace a žádost o stavební povolení. „V rozpočtu máme vyčleněno jedenáct milionů korun. Nedokážu ale nyní říct, kdy přesně s přestavbou náměstí začneme. Může to být ale ještě letos,“ informoval starosta Malačka.