„Soutěž Příroda kolem nás organizujeme už přes dvacet let. Letos jsme se rozhodli vybrat nejzajímavější práce za poslední desetiletí a vystavit je v galerii Thayana na vranovském zámku. Třináct prací mladých autorů se objeví i v kalendáři Správy parku na rok 2021,“ uvedl mluvčí správy parku David Grossmann.

Výstava ukáže několik desítek prací. „Rok co rok oslovujeme ty nejmladší talenty, děti z mateřských škol, škol základních, speciálních či dětských domovů, domů dětí, ale i uměleckých škol či víceletých gymnázií. Za celé dvacetileté trvání soutěže prošlo našima rukama bezmála čtyřicet tisíc dětských uměleckých děl, které pravidelně do soutěže zasílalo na 200 škol z celé republiky. V hojnějších ročnících byla účast škol až dvojnásobná,“ popisuje ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. Výstava je otevřená od začátku července denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.