Mobilní testovací místo na hraničním přechodu v Hatích prodlužuje provozní dobu. Týdně se tam tak otestuje o 240 osob víc.

Testování na hraničním přechodu Hatě-Chvalovice. | Foto: Město Znojmo / Zuzana Patrňáková

Nové termíny jsou již dostupné a lidé se na ně mohou registrovat. V pondělí od 15.00 do 20.00, ve středu od 12.00 do 19.00 a v sobotu od 8.00 do 15.00 hodin.