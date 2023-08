Zároveň dodal, že nyní využívá spíše konkurenční služby, a to především kvůli vyšší kvalitě. „ Poštu využívám co nejméně jak jen je možné, hlavně vzhledem k existenci mnoha levnějších a flexibilnějších přepravních služeb. A pokud přece jen musím využít služeb České pošty, pak mi stačí všední den,“ reagoval muž na zrušení sobotní otevírací doby.

Své požadavky si tak lidé na poště v Moravském Krumlově vyřídí už pouze od pondělí do pátku. Rozhodnutí oceňuje například Ivan Sklenář, jenž současně popsal nedávnou nepříjemnou zkušenost s návštěvou poštovní pobočky. „Po zážitku, kdy jsem byl společně s asi pěti zákazníky nevybíravým způsobem vyhazován od přepážek jednou pracovnicí pošty , jsem nabyl přesvědčení, že této státní firmě dobrovolně neudělám jediný kšeft. Bylo to přitom asi dvanáct minut před zavřením a zaměstnankyně reagovala, že chce pracoviště opustit přesně v celou hodinu, protože je špatně placená a nebude v práci ani o minutu déle,“ popsal Sklenář nepříjemný incident.

Podle Bronislava Skoula by dokonce bylo nejlepší, pokud by kromě pošt nefungovaly o víkendech ani supermarkety nebo další obchody. „Lidé by měli odpočívat a užívat života, jestli někdo argumentuje soukromým podnikáním, tak ať si majitel prodává sám. V tom bych mu nebránil. A jestliže úředníci mají úřední dny, tak jsem také neslyšel, že by šli do práce v sobotu,“ nechal se slyšet Jihomoravan.

Pět let oprav v režii města. Podívejte se, jak zámek v Krumlově prokoukl

Komplikace rozhodnutí naopak způsobí Andree Kučerové, která z Moravského Krumlova denně odjíždí do Brna a posléze cestuje zpět. Během standardních provozních hodin ve všedních dnech proto takřka nemá šanci na filiálku České pošty zaskočit. „Určitě se mi toto rozhodnutí nelíbí. Bydlím Moravském Krumlově a odjíždím do Brna. K vyzvednutí zásilek jsem využívala sobotu. V pracovní dny jsem se do otvírací doby kvůli dojíždění nedostala,“ stěžovala si žena.

Mluvčí České pošty Ivo Vysoudil ujistil, že se na jižní Moravě jedná o jedinou pobočku, kde se podnik k podobným změnám prozatím uchýlil. „Nejedná se o žádnou jednorázovou plošnou úpravu provozu, návštěvnost poboček sledujeme průběžně a vyhodnocujeme její rentabilitu. Pokud dojde k úpravě například v podobě rušení sobotního provozu, je to na základě minimálního zájmu ze strany klientů a dochází k němu po projednání se zástupci samospráv,“ podotkl Vysoudil.

Smutný pohled. Přehrada ve Znojmě odkryla kvůli suchu a opravám dávnou minulost

Ke zrušení sobotního provozu v Moravském Krumlově došlo jen měsíc po zrušení tří set poštovních filiálek napříč Českem. Například v Brně navíc čekalo stěhování hned dvě pobočky, a to z Nádražní ulice do obchodního centra Letmo a z Orlí ulice na Šumavskou. Právě ta je ale terčem kritiky nejen ze strany Brňanů, ale i vedení městské části. „Pošta se nachází na hranici městské části a je velmi obtížně dostupná. Budova není v přímém dosahu hromadné dopravy, což je pro starší obyvatele problém. Aktuálně je tam navíc omezená dostupnost i autem,“ okomentovala situaci před časem místostarostka Brna-středu Ludmila Oulehlová.

Letní nálada i chutě jako ve Středomoří. Na jižní Moravě právě dozrávají fíky

Zrušení sobotního provozu na poště v Moravském Krumlově