Kinosál má opravenou a zateplenou fasádu a nový je boční vstup i zázemí. Opravená je i tělocvična nad kinosálem. Nyní se promění i jeviště a hlediště. Moravský Krumlov po letech získá moderní kulturní centrum. Bude zde divadelní sál, který městu chyběl. „Jsem velice rád, že peníze z ministerstva kultury umožní sál v ve městě pravit. Už se těším na první představení krumlovských ochotníků v novém centru,“ radoval se krumlovský starosta Tomáš Třetina.

Město nyní vyhlásí výběrové řízení, práce by mohly začít na jaře. Do Krumlova míří bezmála pětatřicet milionů korun. Promítačka v opraveném kinosále slyšet nebude. „Kino obnovovat nebudeme, lidé z Moravského Krumlova jezdí za filmy do Ivančic a bylo by nesmyslné ubírat jim diváky. Na pár kilometrech vzdálenosti se dvě malá kina neuživí,“ uvažoval Třetina.

Do ivančického kina jezdí i Krumlovačka Petra Coufalová. S tím, že je bude navštěvovat i nadále, problém nemá. „Programovou nabídku mají bohatou, vyberou si všichni napříč generacemi a nové filmy zde uvádí také velmi rychle. Někdy dokonce i v den premiéry,“ poukázala Coufalová.