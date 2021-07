Teplota uvnitř nepřekročí dvacet stupňů Celsia, vlhkost vzduchu je padesát procent, slavné dílo střeží nejmodernější zabezpečovací systémy. „Tady v galerii vidíme jen vrch ledovce, ale pod zemí je spousta složitých zařízení, která splňují mezinárodní parametry. Krumlovští odvedli obdivuhodný kus práce. Epopej se vrací do podmínek, které jsou diametrálně odlišné od těch, z kterých odcházela. Věřím, že ta situace se už nebude nikdy opakovat,“ předávala v pondělí odpoledne dílo v Krumlově ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková.

Připomněla neblahou událost, která se tamním obyvatelům vryla do srdce. Násilné převezení pláten do Prahy, kvůli sporu o vlastnictví. Alfons Mucha totiž díla předával po dokončení hlavnímu městu. Avšak s podmínkou, že pro ně vystaví reprezentativní prostory. To se dodnes nepodařilo. Po náročné rekonstrukci zámecké galerie v Krumlově, za zhruba devětapadesát milionů korun, se nakonec představitelé měst dohodli na zápůjčce děl, na pět let. „Epopej se vrací do prostor, kde byla doma. Díky obrovskému úsilí mnoha místních lidí i odvaze pražské radní Hany Třeštíkové a ředitelky Galerie Magdaleny Juříkové,“ ocenil Třetina.

Následující dva týdny budou patřit přípravám na otevření pro návštěvníky. Správci díla doladí osvětlení obrazů, které díky tomu vystoupí z příšeří, instalují popisky a informační systém. „Plátna jsou trochu v jiném pořadí, než bývala. Kvůli novým dispozicím galerie. Lidé se v nich ale neztratí, zaučím i nové průvodce,“ plánovala před obrazy pamětnice, dlouholetá průvodkyně a pracovnice krumlovského kulturního centra Marie Makovičková.

Muchovy obrazy převezli galeristé z Prahy do Krumlova před necelým měsícem. V přísném utajení, kvůli bezpečnosti, ve speciálních klimatizovaných pouzdrech. S variantou, že by zůstaly ve městě déle, zatím Třeštíková nepočítá. „Jsme pod velkým tlakem pražských zastupitelů, aby se dílo vrátilo do Prahy. Tam má být na pětadvacet let vystaveno v Paláci Savarin. Mezitím by měl být postavený palác s galerií, tak, jak si to přál autor,“ uvedla radní Prahy.

Glosu si neodpustil Tomáš Třetina. „Jsme připraveni vystavovat epopej do doby, než ji Praha umístí,“ vznesl s nadsázkou nabídku, která je současně přáním mnoha Jihomoravanů.

Dočkat se už nemůže také Martina Krejčí z brněnské Líšně. „Jsem napnutá jako ta plátna. Byli jsme ještě ve staré expozici, epopej mě uchvátila i tehdy. Ráda si ji prohlédnu v nové galerii,“ těšila se žena.

Slovanská epopej:



Cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, v nichž Alfons Mucha ztvárnil dějiny slovanských národů.



Vznikal v letech 1910–1928 na zámku Zbiroh na zakázku od Charlese R. Crana.



Mucha dokončované obrazy postupně podmínečně předával Praze.



V roce 1950 byla díla převezena do Moravského Krumlova.



Tam byla zrestaurována a vystavena od roku 1963.



V roce 2011 byla kvůli soudnímu sporu převezena zpět do Prahy.



17. června 2021 schválili pražští zastupitelé zapůjčení díla na pět let do Moravského Krumlova.



Převoz se uskutečnil postupně od 22. do 24. června 2021, za přísného utajení.



19. července byla plátna v Moravském Krumlově představena médiím.



První návštěvníci uvidí díla na přelomu července a srpna.

Aktuální informace o vstupenkách lze sledovat na www.mucha-epopej.cz