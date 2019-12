Most přes Dyji pod znojemskou přehradou otevřou jen pěším

Znojmo – Most přes Dyji pod znojemskou přehradou vedení Znojma a stavbaři do 20. prosince sice otevřou, ale jen pro pěší, aby lidé mohli chodit na vánoční a novoroční vycházky. Most dostane asi 1,5 metru širokou konstrukci, kde na boku bude zábradlí.

Most přes Dyji pod znojemskou přehradou. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš