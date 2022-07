Most v Gránickém údolí už je opravený. Památku opravili společně s dalšími

/FOTO/ Památkově chráněný kamenný most v Gránickém údolí na staré cestě na Hradiště i mostky přes náhon u mlýna a potok Leska ve Znojmě už jsou bezpečné. Řemeslníci na nich dokončili opravy za téměř tři a půl milionu korun. Významnou opravou prošel především klenutý most v Gránickém údolí jehož stáří sahá patrně až do 17. století. Nachází se na stezce Za poznáním dějin Hradiště.

Most v Gránickém údolí ve Znojmě po rekonstrukci. | Foto: Se souhlasem Města Znojma