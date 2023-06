Majitelé a příznivci veteránů ze Znojemska i okolí zamířili v sobotu 10. června do Dobelic nedaleko Moravského Krumlova. Přilákalo je tam setkání auto-moto legend. Milovníci vozidel na dvou či čtyřech kolech se sešli již v deset hodin dopoledne.

Nová tradice se zrodila v Dobelicích. Již po páté se zde sešli milovníci historie na dvou či čtyřech kolech. | Foto: Vlastimil Pavlík

Na prostranství před hospůdkou mohli obdivovat vystavené krasavce. Prohlížení nablýskaných kousků a setkání s přáteli či diskuze s hrdými majiteli trvaly po celé dopoledne. Úderem dvanácté vyjeli účastníci na spanilou jízdu po okolí. Letos se konal již pátý ročník akce, která si získala již stálý okruh příznivců.

Za uplynulý měsíc měli nadšenci spoustu příležitostí k setkání. Pěkné akce se konaly ve Skalici, Tvořihrázi nebo v Moravském Krumlově.

Jeden z minulých ročníků srazu veteránů v Dobelicích si můžete prohlédnout ZDE.

Již za pár dní, a to od 15. do 18. června se koná největší sraz „amerik“ v České republice v ATC Merkur Pasohlávky a již 24. června mohou příznivci veteránů zamířit do Slavkova na tradiční Veteranfest.