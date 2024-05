Škody sečetli například ve Farmě U tří dubů ve Stošíkovicích na Louce. „Nejvíce mrazy u nás odnesly švestky, ty máme nejvíce na dolinách. U švestek čekáváme škody až osmdesát procent,“ vyjmenoval vedoucí farmy Michael Kahoun.

Mráz poškodil vinnou révu na jihu Moravy. Vinaři bojují s nízkými teplotami

U třešní, višní, hrušní a meruněk také zaznamenali výrazné poškození, a to až padesát procent. „Naše hlavní plodiny jsou jablka a hrozny, u kterých není poškození tak dramatické, asi do dvaceti procent. U broskví není dokonce žádné," poukázal.

Čísla jsou poměrně vysoká, žádná katastrofa to však podle Kahouna není. „Na jednu stranu to zní jako velké množství, na druhou stranu jsme si na nepřízeň počasí v posledních letech zvykli. Když by to takhle zůstalo, budeme rádi. Doufejme, že budeme tak moci nabídnout našim zákazníkům kompletní sortiment,“ sdělil Kahoun.

O poznání lépe dopadly plodiny v sadech Pomony Těšetice. „Riziko sice stále hrozí, my ale doufáme, že je vše za námi. Můžeme zákazníky ujistit, že ovoce bude, včetně meruněk, broskví i jablek. Zaznamenali jsme pouze nepatrné škody v jednotkách procent,“ uvedl ředitel Ivo Pokorný.