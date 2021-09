Zájemce v budoucnu zavede i do Hrušovan nad Jevišovkou. Na tamní radnici se nachází množství fresek, jimiž autor v mládí stěny budovy bohatě vyzdobil.

Připojení k Memorandu o spolupráci musí ve čtvrtek schválit ještě Hrušovanští zastupitelé.

Zájem o zapojení Hrušovan do projektu, jenž podepsali i představitelé kraje, projevil před pár dny vnuk malíře John Mucha při osobní prohlídce radnice.

„Tato vzácná raná díla byla namalována v roce 1882, kdy Muchovi bylo kolem dvaceti let. A než se přestěhoval do Paříže a proslavil se. I v těchto raných dílech můžeme vidět jemné barvy a přírodní motivy, které se staly součástí stylu Mucha. O více než deset let později oživily také jeho plakáty se Sarah Bernhardt,“ řekl při návštěvě vnuk John Mucha, který projekt stezky podporuje pomocí nadace.