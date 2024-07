„Byl to pán z Rakouska, podobných aut měl asi dvacet. Původně ji nechtěl prodat vůbec, potom že ji vymění za jiného veterána do roku 1910. Zkoušel jsem mu různá auta shánět, ale nic se mu nelíbilo. Vázla i komunikace, čekali jsme, kdy nám odpoví, jezdili jsme za ním, volali, mailovali,“ vzpomíná motorový nadšenec.

Cesta k vysněné Tatře byla ale dlouhá. O tuto Tatru bojoval Jan Drozd celých pětadvacet let. Tak dlouho musel usilovat o to, aby mi ji předchozí vlastník prodal.

Svou snahu na nějakou dobu i vzdal, přestal věřit, že by se mu kdy povedlo historický unikát dostat. Nakonec se na něj ale usmálo štěstí a po čtvrt století úsilí Tatru získal. „Byla v žalostném stavu, motor neběžel, kola se neotočila. Pracoval jsem na ní půl roku, rozchodil jsem motor, udělal jsem brzdy, elektriku, sehnal doplňky, které chyběly,“ vypočítává Drozd.

Potřeba bylo vyměnit i zmíněná kola. Těch je na autě celkem dvanáct, deset obutých a dvě rezervy. „Když jsem auto před pětadvaceti lety objevil, všiml jsem si, že nemá originální kola. Aniž bych měl tehdy jistotu, že Tatru budu někdy mít, jsem je začal po jednom, po dvou shánět a kupovat. Celou originální sadu jsem měl dřív, něž samotnou Tatru, několik let si tady poležela. Už jsem se dokonce rozmýšlel, že je prodám. Nakonec se to ale povedlo, takže mám auto obuté na těch správných kolech,“ usmívá se majitel.

close info Zdroj: Deník/Ilona Pergrová zoom_in Vojenská Tatra 72 Jana Drozda vyhrála na slavkovském Veteranfestu první místo ve své kategorii.

První místo tak dostala unikátní Tatra naprosto zaslouženě. „Vizuálně vypadá moc krásně, je to opravdu originál. Tatry jsou samy o sobě u nás hodně vzácné, a ta naše je jediný dochovaný kus v tomhle provedení. Máme ji tu přesně ve stavu, v jakém má být,“ pochlubil se Drozd. Nadšení vzbudila i na samotném festivalu ve Slavkově. „Měla opravdu velký ohlas, lidé se kolem ní začali sbíhat hned jak jsem přijel,“ dodal.

V plánu má s Tatrou i další výjezdy. „Rád bych ji vzal do kolébky Tatry v Kopřivnici na sraz. A potom na memoriál Františka Proseckého do Bystřice nad Pernštejnem. Také možná ještě do Tišnova. Na srazy jezdím hodně rád, ale přeprava vozů je velmi náročná. Také je složité je z muzea vytáhnout ven a pak je dát zase zpátky,“ přiznává.

Kromě Tatry už ale Jan Drozd pracuje také na dalších projektech. „Prakticky pořád něco dělám, nedávno se mi rozbil autobus, tak jsem ho musel opravit, jinde jsem zase měnil kolo. Teď mám do šroubku rozebraný další unikát, československý motocykl Premier 750. Ještě mi chybí rám, abych ho mohl poskládat dohromady,“ informoval sběratel. Pokud by se rám nepovedl sehnat, bude muset nechat vyrobit repliku.

Společně s Tatrou si mohou návštěvníci v muzeu prohlédnout i další unikátní veterány, například automobil Laurin a Klement z roku 1905, který si zahrál v seriálu Chalupáři nebo ve filmu Adéla ještě nevečeřela, nebo automobil KAN. Exponáty doplňují zrekonstruované benzínové pumpy, plechovky, reklamní cedule i hračky.