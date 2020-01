Novou celoroční otevírací dobu má minoritský klášter znojemského Jihomoravského muzea v ulici Přemyslovců.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě. | Foto: archiv muzea

„Změna především znamená, že bude otevřeno v soboty a po celý den a to do deseti dopoledne do pěti odpoledne, i v neděle, kdy bylo do loňska od listopadu do března v klášteře zavřeno,“ uvedla Renata Hurníková z muzea.