Zájemci si mohou ale objednat i česky hovořícího kolegu. Jazykové bariéry na území někdejší železné opony mezi Čechy a Rakušany nikdy nebyly velké. Většina obyvatel z pohraničí si zůstala blízká i po dobu studené války. Po otevření hranic se sousedské vztahy obnovily. S češtinou se tu člověk domluví snadno. Také díky tomu, že řada lidí ze Znojemska tu ve službách pracuje.

Vchod do mlýna je těsný a nízký, úzké dřevěné schody zavedou příchozí do několika pater v nichž příchozího ohromí obří dřevěná soukolí. Měla za úkol natáčet střechu mlýna s několikametrovými větrnými listy podle směru větru. A také udržet v chodu obří mlýnské kameny. „Neskutečné, a na co tam visí ten špek?“ táže se Renata Nedomová, která sem zavítala z Brněnska.

Odpověď ji překvapila. „Ten je nejlepší na údržbu a mazání ozubeného soukolí dřeva. Ještě používáme včelí vosk, tak jako původní uživatelé,“ rozptyluje dohady o zapomenuté svačině průvodce.

V kamenném přízemí zůstala zachovaná dílna s nářadím mlynáře, tak, jako by ji právě opustil. Z větší části ale slouží prostory jako vinotéka místních vinařů. Výhledy do okolní krajiny i na starobylý Retz si zájemci užívají i z prosklené přístavby moderní restaurace. Při sklence vína a specialitách vařených z regionálních produktů.

Zájemci se mohou účastnit i kurzů na pečení kváskového chleba, které provozovatelé pořádají. Do konce října je mlýn přístupný o víkendech, v sezóně pak každý den. Zvenčí je ale technická památka přístupná bez omezení.

Unikátní větrný mlýn je jen jednou z mnoha zajímavých zastávek na cestě Dolním Rakouskem. Za zhlédnutí stojí unikátní sklepní uličky nebo několika kilometrové sklepy kutané v písku. Jeho těžbou si dříve vinaři vydělávali mimo sezónu. „Dodávali ho na stavby a fasády do Znojma i do Vídně,“ přibližuje Yvette Polasek, vedoucí marketingu Weinviertel Tourismus.