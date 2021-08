Přitom právě rozšiřování sítě veřejných nabíjecích stanic má podle odborníků zvýšit zájem zákazníků o elektrifikované modely. „Pro nabíjecí stanice máme vytipovaná dvě místa, a to parkoviště za kulturním domem a pak na našem největším sídlišti. Nyní pracujeme na komplexním generelu dopravy, který bude řešit i elektromobilitu,“ sdělil místostarosta jedenáctitisícového Kyjova Daniel Čmelík.

Elektromobily



* Počet elektromobilů v ČR: 8 551 (k 30. 6. 2021)

* Počet nově registrovaných elektromobilů v ČR za sedm měsíců roku 2021: 1 426 (meziroční nárůst o 3,8%)

* Letos nejoblíbenější značky: Škoda 501 kusů, Volkswagen 173, Hyundai 146 a Tesla 136.

* Hybridní vozy: 2 445 kusů (meziroční nárůst 185 %)

Ve stejně lidnatém Veselí nad Moravou řeší také otázku první dobíjecí stanice. Ta by tady mohlo vyrůst se současnou výstavbou bytových domů a parkoviště na bývalé tržnici. „Zadali jsme našemu investičnímu odboru, aby prověřil podmínky dotace, které na vybudování těchto zařízení jsou,“ řekl veselský starosta Petr Kolář.

Pokrytá alespoň několika stanicemi jsou zatím hlavně okresní města. Jak uvedla Veronika Lužová, která má zkušenosti s jízdou elektromobily nejen po Hodoníně, tak kromě vysoké pořizovací ceny je odrazujícím faktorem i dojezdová vzdálenost na nabitou baterii. „Nyní auto používáme spíše na kratší pojížďky, půjčení či na cestu do Brna a zpátky. Alternativní dobíjení zatím řešit nemusíme,“ přiblížila Lužová.

Cestování tímto vozem má řadu výhod. „Pokud jej máte kde dobít, tak ušetří peníze za pohonné hmoty. Jelikož je takzvaně zelené, tak s ním může do center měst a nemusíte kupovat dálniční známku. Zatím má ale uplatnění ve firmě, kde se jezdí často a kratší pojížďky,“ přiblížila svůj pohled Lužová.

Právě absence dobíjecí stanice rozhodovala při nákupu silničního autovlaku Společností pro Moravský kras. „Uvažovali jsme i o vláčcích na elektřinu. Problém byl ale s dobíjením. Museli bychom u jeskyní vybudovat dobíjecí stanici,“ osvětlil Zdeněk Kozman, proč dali přednost plynu.

Dobíjecí stanici plánovalo i vedení města v Hustopečích. Poté, co tuto možnost nabídly tamní čerpací stanice, už tak kvaltovat nemusí. „Nejdříve u nádraží nainstalujeme kamerový systém, až pak přijde na program dobíjecí stanice,“ doplnila starostka Hana Potměšilová.

Nový impulz do rozvoje elektromobilů vnesla Evropská komise, když zveřejnila záměr, aby trh s novými vozy se spalovacími motory v unii skončil s rokem 2035. „Už nyní ale musí automobilky vyrábět vozy tak, aby docílily poměrně přísné průměrně úrovně emisí svých vozů. Jinak čelí „mastným“ pokutám. Rády by tak prodávaly papírově bezemisní elektromobily, o něž však kvůli vyšší ceně a horší „uživatelské přívětivosti“, například kvůli nutnosti častého dobíjení, není takový zájem,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády.

Trh s auty v Česku táhnou firmy

Navíc Česká republika je zcela na chvostu v zájmu o elektromobily. Jak dokládá zpráva Svazu dovozců automobilů, za prvních sedm měsíců tohoto roku počet registrovaných elektromobilů se v Česku zvýšil jen nepatrně meziročně o necelé čtyři procenta na více než čtrnáct set vozů. „Z evropského pohledu jsou tyto hodnoty však nadále velmi nízké a řadí Českou republiku mezi země Evropské unie s nejnižším počtem registrovaných automobilů,“ stojí v aktuální zprávě Svazu dovozců automobilů.

Srovnání už za první půlrok tohoto roku nabídlo i Centrum dopravního výzkumu. „V období leden až červen 2021 bylo v zemích Evropské unie registrováno 356 469 nových osobních bateriových elektrických vozidel. Meziroční nárůst o 201 193 vozidel znamenal +130 %. Nejvíce uvedených vozidel bylo evidováno v Německu, Francii, Itálii, Švédsku a Nizozemí. Prakticky ve všech zemích se meziročně počet uvedených vozidel zvýšil, v České republice bylo letos registrováno 1 262 osobních BEV, meziročně pouze o 8 více, tj. +0,6 %. V uvedeném srovnání tak došlo v Česku k nejnižšímu nárůstu registrací ze všech zemí Evropské unie,“ uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

Navíc trh s auty s alternativním pohonem výrazně v Česku táhnou firmy, a to dokonce ze 77 procent. Jen 23 procent těchto registrovaných osobních aut bylo privátních.

Přitom i Národní plán čisté mobility počítá s tím, že by v České republice do roku 2030 mělo jezdit 220 tisíc až 500 tisíc elektromobilů, 800 až 1200 elektrobusů a fungovat by mělo 19 000 až 35 000 dobíjecích bodů. Podle dat z Centra dopravního výzkumu jich bylo na konci prvního čtvrtletí v Česku jen na 700 dobíjecích stanicích evidováno 1 310 dobíjecích bodů.