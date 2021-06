Zájemci se mohou hlásit do jejich řad. Ve Znojmě už zítra. „V areálu územního odboru Znojmo v Pražské ulici pořádáme od devíti hodin dopoledne policejní náborový workshop. Zájemci si mohou vyzkoušet testy na fyzickou kondici, které jsou nutné pro přijetí k policii,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Nábor policistů

* V Jihomoravském kraji chybí aktuálně na 140 policistů.

* Do jejich řad se mohou hlásit zájemci zítra ve Znojmě, od 9.00 hodin.

* Nábor se uskuteční v areálu tamní republikové policie, vstup z Rumunské ulice, přes klub IPA.

* Zájemci si mohou vyzkoušet i test fyzické zdatnosti, v případě úspěchu bude platný půl roku.

* S nedostatkem strážníků se potýká i Městská policie Znojmo, chybí jich sedm.

* Na pořádek ve městě proto pomáhá dohlížet bezpečnostní agentura. Spolupráci vyhodnotí v červenci.

Nové kolegy hledají policisté na různé pozice. „Může to být člověk do hlídkové služby, člen dopravní policie, psovod, ale také specialisté, inženýři z oboru elektro nebo znalec písma,“ přiblížil mluvčí krajských policistů Bohumil Malášek.

Ve Znojmě uvidí zájemci práci psovoda či policejní techniku. „Mohou si udělat i testy fyzické zdatnosti, které jsou prvním krokem pro přijetí k policii. Zacvičí si, a kdyby se rozhodl, má je splněné. Platí půl roku,“ podotkl Malášek.

S nedostatečným počtem strážníků se dlouhodobě potýkají i městští policisté ve Znojmě. Aktuálně hledají sedm strážníků. Na pořádek ve městě jim tak od začátku května pomáhají dohlížet pracovníci bezpečnostní agentury. „Spolupráce funguje k naprosté spokojenosti. Po třech měsících ji vyhodnotíme a vedení města rozhodně, jak dál,“ nastínil ředitel Městské policie Znojmo Ivan Budín.

Obyvatel Znojma Josef Koukal by uvítal i výrazně vyšší počty strážníků. „Měli by srovnat ty skupinky mladíků, co nám tu znepříjemňují život a dělají nepořádek,“ poukázal Koukal.