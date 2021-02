První nájemníci se mohou stěhovat do roka. „Po čtyřech letech se nám podařilo na stavbu získat dotaci a mohli jsme zahájit práce na výstavbě. Sociální bydlení v obci chybí, je důležité myslet na lidi, kteří vydělávají méně, než ostatní,“ zdůvodnila starostka obce se zhruba čtrnácti sty obyvateli Barbora Arndt.

Dokončení stavby předpokládá nejpozději v březnu příštího roku. „Přednost dostanou lidé, kteří se prokáží nízkým výdělkem, smlouva jim umožní bydlení na jeden rok. Za stanovených okolností je ale možné ji prodloužit,“ upřesnila Arndt.

Stavba vyrůstá na místě bývalé staré školky, kterou představitelé obce zbourali. „Byla to kdysi německá škola s nevyhovující statikou, vlhkost dosahovala do výšky dvou metrů. Náklady na její rekonstrukci by byly závratné. Proto zastupitelé rozhodli o stavbě nové budovy,“ upřesnila starostka.

Výstavba sociálního bydlení v Suchohrdlech u Miroslavi vyjde na téměř osmnáct milionů korun, zhruba polovinu pokryje evropská dotace. „Zbytek budeme částečně hradit z rozpočtu obce, na část nákladů máme úvěr,“ dodala starostka.

Byty pro sociálně slabé obyvatele dokončili nedávno také v Moravském Krumlově, se čtyřmi byty finišují také v blízkých Damnicích.