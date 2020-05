Už v jedenáct hodin dopoledne přivítala v pondělí první zákazníky spolumajitelka restaurace Brandy La Moravia v Evropské ulici ve Znojmě Nikola Karbovníková. „Po dobu trvání vládního opatření jsme jídla jen rozváželi a vydávali jsme i přes okénko. Tržby byly asi jen desetinové ve srovnání s běžným provozem. Dnes, v první den otevření restaurace, máme návštěvnost asi poloviční. Hosté tvrdí, že se na nás těšili a litují nás, že musíme pracovat v ochranných rouškách,“ svěřila se Karbovníková.

Na své zákazníky se těšila i majitelka bistra Chez Martine ve znojemské Pražské ulici Martina Špačková. „Za hodinu přišlo asi patnáct lidí, ale čekáme další. Hodně našich zákazníků zatím zůstalo u dodávky jídla rozvozem. Asi jim to více vyhovuje, těžko říct. Pokles zisku byl zpočátku vládních opatření velmi výrazný. Přišli jsme asi o pětinu běžných tržeb,“ naznačila Špačková.

Podnik nabízí i ubytování v penzionu. „Tam je situace katastrofální. Měla jsem na sezonu objednané především zahraniční turisty. Všichni objednávky zrušili,“ konstatovala Špačková.

Na menu do svého oblíbeného podniku se už dlouho těšil jeden z častých hostů bistra Martin Škorpík. „Už minulý týden jsem si zašel pro jídlo do kastrůlku, ale to nenahradí posezení v příjemném prostředí a s fajn lidmi. Proto jsem využil návštěvu hned v první den, kdy to bylo možné,“ řekl Deníku Rovnost Škorpík.

Ve Znojmě mohli lidé poprvé po třech měsících zajít také do galerie GaP. V ní až do konce května ve spolupráci s dokumentaristou, režisérem a kurátorem Martinem Dostálem vedení galerie připravilo výstavu: Filip Dvořák - David Hanvald - Evžen Šimera. „Tito tři vizuální artisti nám předkládají klasické médium obrazu, které je neustále disponováno k novým a novým permutacím, ať už se pohybuje na dvojploše či přeteče do trojprostoru. Slovo experiment je už zajisté zastaralé, ale osvěžující pokrok v mezích malířského zákona nemá dispoziční omezení,“ napsali v anotaci na výstavu pořadatelé na webu GaPu.

První kávu si v galerii v pondělí vychutnávala také Jarmila Stehlíková. „Na otevření galerie jsem se moc těšila. Vždycky si cestou městem do kavárny, která je součástí galerie, zajdu, dávám si kávu či zákusek,“ svěřila se Stehlíková.