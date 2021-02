„O slavnostech pak nosila chasa už jen civilní oblečení. Později se, stejně jako všude tam, kde původní kroje vymizely, rozšířil kroj z Kyjovska,“ přiblížila starostka Šatova Lenka Stupková.

Prvního stárka a stárku mohli vůbec poprvé ve staronovém místním kroji obdivovat již návštěvníci krojového posvícení loni na začátku srpna. „V tuto chvíli připravujeme žádost o dotaci z MAS Znojemské vinařství z programu podpory venkova, podpora kulturních tradic. Mohli bychom získat zhruba čtyři sta tisíc korun. To by stačilo na asi osm párů krojů,“ uvedla starostka městyse.

Celkem osmapadesát tisíc korun mají obyvatelé Šatova na Znojemsku nastřádaných i na darovacím otevřeném účtu, na který přispívají jednotlivci i firmy.

Na vlastní kroj se těší i Tereza Pločková. „Je to pro nás něco jiného, ale vítáme to. Přece jen to budou naše kroje a nikdo nám je nevezme,“ vítá členka Šatovské chasy.

Našít kroje potřebují v Šatově pro osmadvacet párů. „To nás vyjde na asi sedm set tisíc korun. Jen kroj pro první pár vyšel přes osmdesát tisíc, protože je slavnostnější,“ informovala starostka.

S myšlenkou návratu k původním krojům si tamní pohrávali delší dobu. „Obrátili jsme se na etnologa Jihomoravského muzea ve Znojmě Jiřího Mačudu. Ten vycházel z dochovaných krojových součástí znojemského regionu i Dolního Rakouska v okolí Retzu. Vytvořil kroj západomoravského typu, podobný zrekonstruovanému lidovému oděvu z Výrovic. Původní šatovský kroj celkově působí střídměji, než zdobený kyjovský,“ srovnala starostka.