Opraví střechu, krovy a ochozy, město za rekonstrukci zaplatí téměř třicet milionů korun bez daně. „Občané se nemusí bát, že by se po dobu rekonstrukce museli dívat na zelenou, nebo modrou síť kolem lešení. Na ochranné síti bude otištěna právě radniční věž. Zejména v zahraničí je to běžná praxe u významných památek a my si toto poprvé vyzkoušíme i u nás ve Znojmě, “ upozornil starosta Znojma Jakub Malačka.

Fotokvíz: poznáte na snímcích obec na Znojemsku? Otestujte si svoje znalosti

Opravu památky mohou penězi podpořit i její příznivci. „Lidé se mohou do rekonstrukce zapojit prostřednictvím kampaně Staň se sponzorem radniční věže. Cílem je vtáhnout veřejnost do plánované opravy jedné z hlavních dominant města. Sponzor jako poděkování za finanční dar získá drobný upomínkový předmět, certifikát sponzora, zapsání do kroniky města za rok 2022 a také připravujeme slavnostní program po dokončení všech prací,“ popsal záměr Malačka. Přispět mohou fyzické osoby starší 18 let částkou od 1 500 korun a právnické osoby částkou od 5 000 korun. Přihlásit se k záměru mohou na portálu města od 1. května.

Extreme 790 se odkládá

Kvůli opravám se budou letos muset obejít i bez adrenalinu i sportovci. Sedmý ročník závodu ve výběhu na radniční věž Znojmo Extreme 790 se v letošním roce neuskuteční. „Přerušení této tradice nás velmi mrzí, ale oprava je nutná. Budeme se těšit na setkání na jiných sportovních akcích, které pro veřejnost připravujeme,“ potvrdil místostarosta města Jan Grois, který za organizací oblíbeného závodu stojí.

Na omezení se musí připravit i řidiči a návštěvníci městského úřadu. Po celou dobu prací nebude ulicí umožněn průjezd autům s výjimkou zásobování. „Zásobování provozoven a příjezd k nemovitostem bude umožněn z Horního a Masarykova náměstí. V místech průchodu kolem oplocení staveniště budou z bezpečnostních důvodů zhotoveny zastřešené průchody pro pěší,“ upozornila Bystřická.

Lesníkům pomohly děti i nadšenci: vysázeli tisíce stromů v lesoparku u Přímětic

Návštěvníci úřadu budou muset namísto vstupu z Obrokové ulice využívat zadní vchod ze Zelenářské. Omezení budou trvat po celou dobu rekonstrukce, její ukončení je naplánováno na říjen příštího roku.

Radniční věž je jednou z hlavních dominant Znojma. Ročně ji navštíví více než třicet tisíc návštěvníků. Z ochozů věže je výhled nejen na město, ale i na Pálavské vrchy či za pěkného počasí i na vrcholky rakouských Alp. Užít si je stačila Soňa Třináctá z Brna. "Byli jsme tam v létě, ani jsem nevěděla, že se bude věž opravovat. Výstup byl náročný, ale za ten výhled to stálo," ocenila turistka.