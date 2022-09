Znojemští budou topit odpadky. Už počítají výrobu levného paliva pro celé město

Na vytápění sídlišť jsou připraveni i ve Znojmě. Obyvatelé tam za dodávky tepla zatím platí jednu z nejnižších cen v kraji. Jisté je mají ale jen do konce roku. „Ceny dodávek tepla máme do konce roku smluvně zafixované, lidé za něj v tomto období zaplatí stejně jako minulou sezonu, tedy 560 korun za gigajoule,“ ujistil Jan Grois, místostarosta a současně jednatel Znojemské tepelné společnosti pod kontrolou města. Pro srovnání, obyvatelé sídlišť v Brně platí i 713 korun za gigajoule bez daně.

O kolik se zvednou ceny tepla ve městech po novém roce, není zatím jasné. Provozovatelé tepláren čekali do tohoto týdne na zastropování cen energií vládou, nyní zase na jí doporučené dodavatele. „Variantou je nákup energií na burze, možnosti prověřujeme. Úskalím je, že cena energií se na burze mění každý den a uzavřenou smlouvu nelze měnit ani vypovědět,“ zvažoval starosta Znojma Jakub Malačka.

Plyn se snažili Znojemští nakoupit už v létě, zatím bez úspěchu. „Nikdo dosud nebyl schopen nám garantovat cenu dlouhodobě,“ dodal Grois.

Podobně nízkou cenou jako ve Znojmě, díky fixaci, si mohou být jisti také obyvatelé Moravského Krumlova. Avšak také jen dočasně. „Do konce roku platí nasmlouvané ceny, příští rok musíme vyřešit. Poptávali jsme se na burze, vysoutěžili jsme dodavatele, ale ne cenu. Čekáme ještě na informace z vlády o doporučených dodavatelích, měli by přijít v polovině příštího týdne,“ přiblížil Jiří Čemerka, ředitel Služeb města Moravský Krumlov, jež teplo do domácností zajišťují.

Situaci v Krumlově komplikuje závazek se společností ČEZ. Týká se smluvního provozu rekuperační jednotky do roku 2027. „Také z toho důvodu nemůžeme uvažovat o výměně kotlů například na štěpku. Navíc by se jednalo o milionové náklady, které by se nepochybně promítly do ceny u koncového odběratele,“ poukázal Čemerka.

V alternativních zdrojích paliva uviděli řešení naopak ve Znojmě. Ve spolupráci se svozovou společností FCC počítají možnosti výroby paliva z odpadu. Dřevitou štěpkou tam vytápí budovy Městské zeleně a chtějí systém rozšířit na další. „Počítáme náklady na výměnu pěti největších kotlů ve městě na dřevní hmotu. Jedná se o vytápění sídliště v Příměticích nebo na sídlišti Pražská,“ uvedl příklady Jan Grois.

O tom, zda výměnu kotlů na levnější palivo stihnou Znojemští do konce roku, rozhodnou noví zastupitelé až po volbách. Zřejmě i o nové ceně plynu pro teplé radiátory na sídlištích.

Podle dlouhodobých průměrů se začíná s topením kolem 17. září a klesající teploty tomu nasvědčují i letos. „O víkendu a v příštím týdnu očekáváme nejvyšší teploty kolem třinácti stupňů Celsia, minima pak kolem sedmi až osmi stupňů,“ sdělila Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Pod hrozbou vysokých cen energií se zatím zdráhají přitopit i sami spotřebitelé. „Chodím po bytě v teplých ponožkách a ve svetru. Kotel se mi ale zapínat ještě nechce, vím, že už bych ho do jara nevypnula,“ svěřila se Ivana Kopřivová, která pracuje doma na počítači.