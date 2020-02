Neočekávaný sesuv další části opěrné zdi a části chodníku ve znojemském Starém městě, v lokalitě nazývané Jáma, uzavřelo pro veřejnost část této turisticky atraktivní části Znojma.

Poškozenou opěrnou zeď v lokalitě Jáma ve Starém městě bude Znojmo sanovat. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

„Na současný stav se byl dívat statik i hasiči. Další sesunutí je nepravděpodobné, lokalitu jsme přesto nechali uzavřenou. Nyní řešíme, jak co nejrychleji vybrat firmu, která by tuto havárii mohla neprodleně začít řešit a zeď i chodník co nejrychleji sanovala. Do té doby zeď provizorně zapřeme,“ sdělila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková. Demolice rodinného domu začala už v minulém roce. Po demolici se odhalila zeď, která se ukázala být problematickou.