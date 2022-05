Kvůli sníženému zájmu proto vedení nemocnice rozhodlo o přesunu testování do prostor Infekčního oddělení v budově C1. „Testujeme v pondělí, středu a pátek od sedmi do půl osmé ráno. Na test je nutné se objednat prostřednictvím systému jako dosud přes web nemocnice, samoplátci nejsou testováni,“ upozornila mluvčí.

VIDEO: Objev tisíciletí ve Znojmě, vzácná rotunda zaplňuje mezeru v dějinách

Zároveň vyzvala aby si příchozí do budovy nasadili respirátor a to navzdory tomu, že jeho užití v nemocnici není povinné. „S ohledem na to, že všichni přichází z důvodu vyloučení nákazy, ochrání tak nejen sebe, ale i své okolí,“ požádala Veselá.