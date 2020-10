Ředitelství silnic a dálnic, správce komunikace postupně opraví úsek silnice od křižovatky s ulicí Brněnskou po most za ulicí Na Hrázi. „Práce budou probíhat po etapách na jednotlivých úsecích tak, že nedojde k úplné uzavírce silnice a vždy bude zachován provoz v režimu jednoho pruhu. Pokud bude kvůli pracím potřeba uzavřít nějakou z křižovatek, stane se tak vždy jen o víkendu a jen na dobu nezbytně nutnou,“ ujistila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Upozornila také na to, že z bezpečnostních důvodů může dojít také k uzavření přechodů pro chodce v místech stavby. „Zastávky městské autobusové dopravy budou dočasně přesunuty na nejbližší možné místo,“ dodala mluvčí.

Průtah městem na Vídeň dostane nový asfaltový povrch. „Jedná se o opravu povrchu úseku, který měří 720 metrů. Rekonstrukci jsme rozdělili do několika etap, aby byl po co nejdelší možnou dobu zachovaný průjezd dotčenými křižovatkami,“ upřesnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Kvůli zachování průjezdnosti plánují silničáři uzavření křižovatky na silnici I/38 na ulici Dukelských bojovníků s Melkusovou ulicí a křižovatky k obchodnímu centru po co nejkratší možnou dobu. „Uzavřeme každou zvlášť, a to o víkendu,“ ujistil Studecký.

Přes veškerá omezení opravu vítá například Silvie Tomanová. „Opravit tenhle tankodrom je určitě velmi pozitivní věc i za cenu, že to povedou vždy do jednoho pruhu. Pak už jen přání, aby ta nová silnice dlouho vydržela a ty přecpané kamiony tudy nejezdili a bylo to jako v Rakousku - převážíš, tučně zaplatíš!“ komentovala zprávu na facebooku.