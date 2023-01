PODÍVEJTE SE, JAK VOLILI LIDÉ VE VAŠÍ VESNICI ČI VE MĚSTĚ. VÝSLEDKY VOLEB ZDE:

Drtivé vítězství zaznamenal Andrej Babiš v obci Slatina na Znojemsku, kde získal přes osmdesát procent hlasů, ještě o asi deset procent víc, než v prvním kole. Nově zvolený prezident Petr Pavel tam sice také posílil, dosáhl však na necelých dvacet procent hlasů.

Ve Znojmě je volební účast nižší než v kraji. Nejméně volili v Hrušovanech

Přesně opačná situace se odehrála jen v sedm kilometrů vzdálené obci Přeskače. Petra Pavla tam volilo 83,33 procent voličů, Andrej Babiš tam získal 16,66 procent hlasů.

V samotném Znojmě byl souboj kandidátů velmi těsný, přesto tam novému prezidentu Petru Pavlovi chybělo k vítězství víc jak jedno procento hlasů. „Za sebe jsem ráda, že volby ve Znojmě byly v poklidu, a to i přes hodně vyhrocenou kampaň. Vysoká účast ukázala, že občanům není lhostejné, kdo bude v čele naší země. Věřím, že nový pan prezident povede naši zemi k jednotě a bude se snažit spojovat, jak slíbil. To je totiž to, co mě trápí, neboť naše země je rozdělená. Bude to teď samozřejmě i na nás politicích, abychom pomohli zlepšit atmosféru a narovnat vztahy mezi lidmi,“ reagovala na výsledky prezidentských voleb starostka Znojma Ivana Solařová.