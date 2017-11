Nakloněné uschlé borovice uzavřely turistickou cestu v Podyjí

Jižní Morava – Dvě cesty v Podyjí a část Hodonínské dúbravy jsou či brzy budou uzavřené kvůli odklízení následků říjnové vichřice. Prudký vítr poničil tisíce kubíků, škody jsou ale mnohem nižší než při kalamitách v minulých letech.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

V Národním parku Podyjí jsou nyní uzavřené dva úseky turistických cest, shodou okolností žlutých tras. „Zhruba dva týdny bude uzavřená cesta od Hradiště k lomu nad přehradou a k vyhlídce na Králově stolci kvůli těžbě nebezpečných stromů,“ sdělil Petr Lazárek ze správy parku.



Složitější je podle jeho slov situace u znojemské přehrady. „Rostou tam borovice, které vlivem posledních suchých let usychaly, nedávná vichřice je naklonila. Nyní je tam asi stovka nestabilních rizikových stromů. Jejich odklizení od cest bude poměrně náročné, proto předpokládáme uzavření až do konce roku,“ přiblížil Lazárek s tím, že dělníci stromy pokácí a odstraní od cesty. Dřevo ale zůstane na místě, protože jde o první zónu národního parku.

Celkově park z prudkého pověří vyšel bez velkých škod. „Šlo spíše o jednotlivé stromy nebo o menší škody na oplocenkách,“ řekl mluvčí správy David Grossmann. Na celém území parku ale mají lidé do lesů vstupovat se zvýšenou opatrností.



S odklízením škod jsou téměř hotoví i dělníci znojemských Městských lesů. „Všechny cesty jsou už průchodné, vstup do lesů je poměrně bezpečný. Vichřice poškodila asi tisíc kubíků dřeva, nesrovnatelně méně než například orkán Kiril,“ sdělil ředitel městské organizace Zdeněk Trojan.



Škody už spočítali i revírníci Lesů České republiky. „Silný vítr na konci října zlomil, vyvrátil, nalomil nebo jinak poškodil na Znojemsku sedm tisíc kubíků, na Břeclavsku asi dvanáct set a na Hodonínsku dva a půl tisíce kubíků. “ sdělila mluvčí podniku Eva Jouklová.



Na žádost Lesů bude uzavřená část chráněné lokality Hodoníská důbrava. „Rada města příslušné opatření projedná příští týden. Bude se týkat části lokality a platit má do února,“ informoval mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.