Podle dosavadní starostky Znojma Ivany Solařové zůstane průjezdná obousměrná silnice, rozšíření se dočkají chodníky. „Ostatní plocha náměstí bude navržena jako pojízdný chodník s upřednostněním pěšího provozu, hranice náměstí bude potom za Horní branou nově vymezena linií stromů,“ prozradila starostka.

Uprostřed náměstí bude posezení pod stromy kolem nového vodního prvku – bronzové kašny v kombinaci s vodními tryskami. Nyní je v běhu stavební řízení.

close info Zdroj: se souhlasem Města Znojma zoom_in Budoucí podoba náměstí Svobody ve Znojmě.

Opozice posun projektu vítá, poukazuje ale na chybějící veřejné projednání. „Bývalo to zvykem a snad opět bude. Velmi se zužuje jízdní pruh, mění se struktura parkování. Budou to obrovské změny. Mělo by se to lidem vysvětlit,“ poukazoval opoziční zastupitel Jakub Malačka.

Termíny i projednání

Zarážel ho také plánovaný začátek prací po vinobraní. „Minulý týden na komisi jsme se dozvěděli, že ještě není ani stavební povolení. Ještě tedy město nezačalo soutěžit firmu. Lhůty mi vůbec nevychází,“ divil se Malačka.

Veřejné projednání plánuje město na srpen. „Veškerá dokumentace bude hotová do konce srpna, tedy v tomto termínu bude připravena k zadání soutěže. Pokud existují otázky ohledně kapacit parkování, přizveme k projednání projektu zástupce dopravního inspektorátu,“ reagovala starostka Solařová.

Město má v plánu oslovit i majitele přilehlých domů a dohodnout se s nimi na rekonstrukci vodovodních a kanalizačních přípojek za finanční spoluúčasti města.

Po patnácti letech

Podle historika a opozičního zastupitele Jiřího Kacetla je třeba ještě nějaké věci drobně upravit, k provedení změn by bylo třeba ještě dva měsíce času. „Projekt vznikl ještě za starostování Petra Nezvedy v roce 2009. Pak doznal úprav za Vlastimila Gabrhela a přibyl vodní prvek, což bylo v roce 2015. Je dobře, že nyní dojde k realizaci,“ řekl Deníku Kacetl.