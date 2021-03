Současná omezení a nucené rušení tradičních akcí členky spolku mrzí, našly ale způsob, jak zůstat aktivní. „Rozhodly jsme se alespoň připravit pořádnou velikonoční výzdobu na návsi. Zapojíme i děti, vyzveme je, aby si doma nabarvily velikonoční vajíčko a přišly si ho pověsit na náves,“ nastiňuje Polínková

Jak vznikl Babský spolek v Hraběticích?

Jedna kolegyně dostala v roce 2009 nápad, že v létě uspořádáme první babské hody. Do té doby byly v Hraběticích tradiční hody, my jsme se inspirovaly v Rozdrojovicích a připravily babské hody, při kterých v krojích nechodí tradiční chasa, ale vdané ženy i svobodné dívky.

U toho ale, pokud vím nezůstalo?

Od té doby jsme přidaly další akce, jednak různé zábavy po vesnici, jednak akce pro děti. Náš spolek totiž místní školku a školku podporuje výtěžkem z různých našich akcí. Viděly jsme, že se dá dělat víc a rozhodly jsme se přispět svým dílem ke kulturnímu životu Hrabětic. Našimi hlavními akcemi jsou tedy vedle babských hodů čertovská zábava, obchůzka Mikuláše s čerty, dětský karneval, pálení čarodějnic nebo dětský den. Snažíme se také program různě mezi lety obměňovat. Celkem má spolek asi osmnáct členů.

Fungujete už dvanáct let. Pořád vás pořádání akcí baví?

Pořád nás to baví a hlavní, co nás teď mrzí je, že už rok skoro nic pořádat nemůžeme. Pár akcí jsme loni stihly, naposledy v červnu námořnický den. Tradiční čertovskou zábavu jsme potom už pořádat nemohly, alespoň mikulášská obchůzka se podařila i loni.

Jak se vypořádáváte s dlouhotrvajícími omezeními?

Začaly jsme spolu s obcí vydávat obecní čtvrtletník, do kterého také přispíváme a svými příspěvky se podílí i další lidé v obci. Protože zatím nemůžeme nic pořádat, rozhodly jsme se alespoň připravit pořádnou velikonoční výzdobu na návsi. Zapojíme i děti, vyzveme je, aby si doma nabarvily velikonoční vajíčko a přišly si ho pověsit na náves.

Nějaké letní akce plánujete nebo spíš čekáte, kdy a co povolí vládní omezení?

Náš první plán je na počátku června udělat dětský den, zatím ale pořád není jisté, zda se to povede. Pokud by to možné nebylo, tak doufám, že prázdniny už snad budou volnější a to bychom pak chystaly něco na léto. Nápadů máme hodně, ale bohužel zatím těžko říct, co se podaří. První víkend v září potom tradičně pořádáme babské hody a to snad i letos vyjde.

Pokud vím, jste učitelka. Jak jste se ke kantořině dostala?

Bylo to trochu zvláštní. Maminka byla učitelka a já v mládí říkala, že nikdy učit nechci. (úsměv) Vystudovala jsem gymnázium, ale z něj jsem pak už pokračovala na pedagogickou fakultu. Nakonec jsem totiž zjistila, že mě práce s dětmi baví. Učím na druhém stupni němčinu, tělocvik a speciální pedagogiku. Od roku 2005 učím na základní škole v Božicích. Nejvíc mě asi baví vedení třídy jako třídní učitelka a činnost výchovného poradce a veškerá práce s dětmi.

Jakou máte zkušenost s dlouhodobým distančním vyučováním?

Jsem třídní deváťáků, tak to máme komplikovanější. Ale žáci se zatím drží, jen je vidět, že jim chybí kontakt a raději by asi už byli zpátky ve třídě. Netvrdím, že tak dychtí po učení, ale vzájemný kontakt se spolužáky už jim schází (úsměv). Zrovna nedávno jsme měli online třídnickou hodinu a všichni poslouchali, to ve třídě už neuvidím! Moje třída je moc fajn a už se na žáky moc těším i proto, že je to náš poslední společný rok na základní škole a osobně jsme se díky současné situaci ve třídě moc nepotkávali.

Máte při vaší práci a aktivitách spolku čas i na nějaké koníčky?

Vždycky si najdu čas na zahradu a zahrádku, to mně baví, ale na nic dalšího už čas nezbývá. Na zahradě už bych ráda něco tvořila, jen mě zatím ještě trochu brzdí počasí.

Co považujete za největší úspěch?

To, že spolek funguje už docela dlouho a má také podporu obce a hodně nám pomáhají nejen naše rodiny, ale také ochotní lidé z Hrabětic. A za to jim patří velký dík.

Jaké máte další plány?

Rádi bychom i nadále, pokud to bude možné, pořádali další akce v obci a podporovali kulturní život v obci a místní děti.

Máte tip na pěknou vycházku či výlet ve vašem okolí?

Krásné procházky jsou tady v okolí řeky Dyje.

Kdo vám nejvíce pomáhá s vaší činností?

Činnost Babského spolku podporují rodiny našich členů, obec Hrabětice a také lidé z Hrabětic, moc jim za tuto podporu a pomoc děkujeme.