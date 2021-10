„Všechno stíháme. Dnes nás čeká večerní zábava s dalšími čtrnácti páry v krojích, zítra budeme zvát po obci na tancování pod májou,“ usmívala se v sobotu dopoledne ve volební místnosti jedenadvacetiletá Linda Fialová.

Odvolit přišla v doprovodu svého přítele Jana Soukopa ze Znojma. „Máme každý jiné favority, ale ve vztahu nám to nijak nevadí. Jen to ještě musím stihnout odvolit ve Znojmě,“ spěchal stárek do místa svého bydliště.