Tisíce aut se tak přesunuly do center několika málo obcí. Jezdí tudy v obou směrech navzdory určeným jednosměrným trasám, které stanovilo Ředitelství silnic a dálnic. „Naše černé obavy se naplnily. Upozorňoval jsem na to předem, že nikdo nebude jezdit třicet kilometrů navíc přes Hevlín a všichni pojedou raději kratší objížďkou přes nás. Teď čelíme hluku, otřesům, k mateřské škole nejde odbočit. A to ještě není letní provoz, kdy tudy začnou jezdit Poláci do Chorvatska,“ řekl starosta Suchohrdel Pavel Teleki.

Na úzkých cestách se tvoří až dvě stě metrů dlouhé kolony, zvláště v ranní špičce. „Auta zastaví popeláři, když vyváží odpad, stačí i pomalejší traktor. V cestě nesmí nic stát, nechci si představovat co bude, když se stane nehoda,“ upozorňoval Teleki.

Kvůli bezpečnosti dostaly pokyny k obezřetnosti při přecházení silnice i děti v Základní škole v Prosiměřicích, další obci na upřednostňované objízdné trase. „Snažili jsme se prosadit semafory alespoň u školy, vyznačení nových přechodů. Nic z toho ale prý nepřichází v úvahu, aby se nenarušila plynulost dopravy. A je nám také jasné, že silnice budou úplně rozbité,“ projevil nelibost starosta Prosiměřic Jiří Lukeš. Problémy s náporem pociťují rovněž v nedalekých Těšeticích, Vítonicích a Oleksovicích.

Silnici mezi Znojmem a Lechovicemi rozšíříme o dva metry, řekl šéf silničářů

Hlavní tah spojující Brno s Vídní uzavřeli před týdnem státní silničáři kvůli rekonstrukci úseku silnice I/53 od takzvané dyjské křižovatky u Znojma po Lechovice. Náhradní objízdné trasy určili jako jednosměrné. Ve směru do Znojma sjedou řidiči z hlavní silnice před Lechovicemi, nejčastěji u Oleksovic. Cesta se jim prodlouží o několik kilometrů. V opačném směru ze Znojma na Brno by ale měli jezdit přes Hevlín po Branišovice, v tomto případě najedou ale přes dvacet kilometrů navíc. Jak ale ukázal týdenní provoz, je tato náhradní trasa využívaná jen minimálně. „Není takový nával jaký jsme předpokládali. Jen v pátek odpoledne jsme zaznamenali hustější provoz. Čekali jsme, že to bude horší,“ potvrdil starosta Hevlína Antonín Pichanič.

Problém pociťují podle něj Hevlínští ale u tamní mateřské školy, kde se v hustějším provozu pohybují i stavební stroje. „Na výjezdu na Hrušovany stavíme novou školku, je to tam nebezpečné. Budeme požadovat omezení rychlosti na třicet kilometrů v hodině,“ plánoval Pichanič.

Vlakem ze Znojma do Brna do půl hodiny? Bude to pecka, řekl starosta Malačka

Redaktorka Deníku Rovnost se na místě přesvědčila, že očekávaný nápor aut se příliš neprojevuje ani v Hrušovanech nad Jevišovkou. Ráno před tamní školou projelo za půl hodiny po hlavní silnici jen několik náklaďáků, provoz se rovnal normálu.

Stavební práce na první etapě rekonstrukce silnice číslo I/53 mají trvat do konce roku, poté budou silničáři pokračovat na dalším úseku. Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíkové neexistuje pro současné objížďky jiná alternativa. „Není kudy, pokud nechceme řidiče navést do polí. Žádná jiná varianta není možná,“ reagovala mluvčí ředitelství.

Tím, že se jedná pouze o doporučené objízdné trasy, nedopouští se řidiči žádných přestupků, když zvolí libovolnou náhradní cestu. „Můžeme dohlížet na dodržování předepsané rychlosti a pravidel silničního provozu. Situaci policisté na místech monitorují,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.