O mláďata se orli mořští pokoušeli už loni. „V národních parcích orli dlouhá léta jen zimovali, vícekrát pozorovaný tok nevyústil v zahnízdění. To platilo do loňska, kdy si orlí pár postavil hnízdo," sdělila ornitoložka Vlasta Škorpíková.

Samice orla mořského na hnízdě s mláďaty v Národním parku Podyjí. Červenec 2024.

Hnízdění ale nebylo úspěšné. „V letošním roce orli obsadili stejné hnízdo. Tentokrát to dopadlo lépe. Pár vyvedl hned dvě mláďata," dodala.

První hnízdo si orli na Znojemsku postavili v zimě před dvaceti lety. Nyní bývá každoročně obsazeno čtyři až šest hnízdišť.

Orel mořský je s rozpětím křídel přes dva a půl metru největším druhem orla, se kterým se můžeme v evropské přírodě setkat. „Většinu života se zdržuje v blízkosti vod, které jsou zdrojem jeho potravy, kterou tvoří převážně ryby. Nezřídka však loví i ptáky a menší savce v otevřené krajině, nepohrdne ani mršinou,“ sdělili odborníci z Podyjí.

V Česku v minulosti orel mořský hnízdil, na Moravě až do dvacátých let dvacátého století, znovu vyvádí mladé od osmdesátých let.

Obsadil nejdříve Třeboňsko, Českobudějovicko a jižní Moravu. Pomalu se pak šířil do dalších oblastí a vyšších poloh. Po roce 2000 se u nás stal pravidelně hnízdícím druhem a jeho hnízdní i zimující populace postupně roste. Dnes jde o zdaleka nejpočetnější druh orla na našem území.

Orel mořský preferuje klidná místa. V Podyjí si zvolil lokalitu v klidovém území. „V této oblasti je však vymezen pstruhový rybářský revír. Správa Národního parku Podyjí tam omezila výkon práva rybářství po dobu nezbytně nutnou tak, aby páru umožnila nerušené hnízdění," vysvětlil náměstek Správy Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát.